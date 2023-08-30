محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء لمديرالتأمين الصحي ووكيل الشهر العقاري

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتقديم واجب العزاء للدكتور رضا الديب مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، في وفاة المغفور لها والده حرم سيادته، وذلك بمسقط رأسها بمدينة بلبيس.

وقدم المحافظ خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحلة الكريمة داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان.

وتوجه محافظ الشرقية، لقرية انشاص الرمل بمركز بلبيس لتقديم واجب العزاء والمواساة للمستشار أحمد زيدان وكيل وزارة العدل بالشهر العقاري بالشرقية، في وفاه شقيقة سيادته داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

أعربا مدير فرع هيئة التأمين الصحي، ووكيل وزارة العدل بالشهر العقاري بالشرقية عن تقديرهما لمحافظ الشرقية لحرصه على تقديم واجب العزاء والمواساة لهما كلفته إنسانية تدلل علي قوه العلاقة التي تجمع بين محافظ الشرقية بأعضاء الجهاز التنفيذي.

رافق محافظ الشرقية في تأدية واجب العزاء الدكتور احمد عبد المعطى نائب المحافظ.

وقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، باسمه وباسم أبناء المحافظة والأجهزة التنفيذية خالص التعازي في وفاه المغفور لها بإذن الله عمه النائبة مروة هاشم عضو مجلس النواب، وشقيقة النائبة عائشة عبد الغني هاشم عضو مجلس الشيوخ.

وأعرب المحافظ، عن خالص التعازي والمواساه لأسرة الراحله الكريمة داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأناب محافظ الشرقية، المهندسه لبني عبد العزيز نائب المحافظ، لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة الكريمة، وذلك بمسقط رأسها بقرية الزنكلون التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد أهمية التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات الخدمية والتنموية، ولدفع عجلة العمل للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة لاستعراض وحل مشاكل المواطنين.

واستمع المحافظ، لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجها باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورا وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد محافظ الشرقية، أنه دائم التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لوضع المقترحات والرؤى لإيجاد الحلول الجذرية وغير التقليدية للمشكلات والقضايا التي تعاني منها دوائرهم المختلفة وتلبية احتياجات المواطنين والعمل على تحسين معيشتهم للأفضل.

وثمن النواب مجهودات محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للنهوض بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكدين أننا جميعاً نعمل لصالح المواطن ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاته وتحقيق طموحاته.