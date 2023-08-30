القليوبية تناقش ضبط الأسواق وإقامة مدارس ومركز شباب جديدة

ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الإجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد للمحافظة، للمحافظة، والعميد خالد تعلب مدير شرطة المرافق نائباً عن مدير أمن القليوبية، ورؤساء المُدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة.

وبدأ "محافظ القليوبية" الإجتماع بتقديم التهنئة لجميع أهالي المحافظة وجميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية والشعبية بمناسبة عيد القليوبية القومي الـ ١٥٥، كما قدمَّ التهنئة بمناسبة قُرب حلول المولد النبوي الشريف، كما وجه التهنئة للواء إيهاب سراج الدين على توليه مهام منصبه الجديد سكرتيراً عاماً لمحافظة القليوبية.

وقدمَّ التهنئة للواء عبد الفتاح القصاص لتوليه منصبه الجديد نائبا لمدير الأمن مُقدماً الشكر للواء عمرو أبو راية على جهده المبذول خلال فترة عمله في ذات المنصب، كما قدمَّ التهنئة للعميد خالد تعلب مدير شرطة مرافق القليوبية على توليه منصبه الجديد، مُقدماً الشكر للعميد أحمد حمدي على جهده المبذول خلال فترة عمله، ومُهنئئاً اللواء أحمد جميل على توليه منصبه الجديد رئيساً لمركز ومدينة طوخ، مُقدماً الشكر والتهنئة لأحمد الوزيري على توليه منصبه الجديد وعلى ما بذله من مجهودات خلال فترة عمله، كما قدمَّ التهنئة لإمام فوزي على توليه منصب وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالقليوبية مُقدماً الشكر لخالد عبد العليم على ما قدمه في فترة عمله.

واستكمل المحافظ، الإجتماع بعدد من التوجيهات لرؤساء المُدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية، إذ تم توجيه وكيل وزارة التموين بضرورة التأكيد على مراجعة توافر السلع الأساسية بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة، والتأكيد على تكثيف الحملات الرقابية وضبط الأسعار على المواد الغذائية والسلع الأساسية واللحوم والدواجن ومتابعة تنفيذ الأسواق ومنافذ البيع المتحركة والثابتة داخل المراكز والمُدن والأحياء لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، مع مراعاة الجودة المطلوبة في جميع السلع، كما تم التوجيه بسرعة إقامة شوادر ومعارض «أهلاً مدارس» لتوفير كافة مُستلزمات المدارس بأسعار مُخفضه لرفع العناء عن كاهل المواطنين، مع ضرورة استمرار تقديم تقرير شامل حول جهود المديرية في توفير السلع والمواد الغذائية وكذلك جهود مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.

ووجه الهجان، وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة الإنتهاء من رفع كفاءة وصيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، والتأكيد على سلامة وكفاءة الأبواب والنوافذ ولمبات الإضاءة وأسلاك الكهرباء المكشوفة و البوابات الحديدية، والتأكد من سلامة زجاج النوافذ، والإنتهاء من أعمال النجارة والسباكة وعزل تام لأماكن الصيانة أوالبناء عن الأماكن المتواجد بها الطلبة والطالبات، والتأكيد على ضرورة انضباط العملية التعليمية داخل المدارس، مُشدداً على ضرورة متابعة أعمال النظافة العامة داخل المدارس وخارجها وزيادة التشجير والمساحات الخضراء داخل المدارس لتهيئة الجو المُلائم للطلاب.

كما وجه "محافظ القليوبية" السادة رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بضرورة التواصل والتلاحُم مع المواطنين وعقد لقاءات جماهيرية والمتابعة الميدانية والتواجد بالشارع لحل المشكلات لخدمة المواطن والإرتقاء بمنظومة العمل والاهتمام بشكاوي الأهالي والعمل على حلها فورا، مشددا على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بالعمل على رفع الإشغالات والقمامة حول أسوار المدارس والمستشفيات والهيئات الحكومية والطُرق العامة والميادين، والتأكيد على التصدي الفوري لأي محاولة للبناء المخالف أثناء فترة الأعياد والعطلات الرسمية وإزالتها في مهدها، مع إعتبار ذلك مسئولية شخصية لرئيس الوحدة المحلية ونوابه عن أي تعديات، والتي سيتم رصد وقوعها أثناء فترة المناسبات والأعياد، وإعادة صيانة الشوارع وتأهيلها من أعمال صيانة وترميم للأرصفة والبلدورات ودهانها وإزالة أي أتربة بجوار الأرصفة ومحولات الكهرباء والإهتمام بالتشجير وتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات لإستقبال الزائرين، موجهاً أيضاً بضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية وشرطة المرافق لرفع درجات الإستعدادات والإهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالمدارس وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والإهتمام بالحدائق العامة وتجميلها والتأكيد على إجراءات السلامة بها.

وخلال الإجتماع وجه "المحافظ" بضرورة الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية، ومجابهة جميع التعديات لكونها خط أحمر، وإزالتها على الفور حتى سطح الأرض وتنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم، لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف الهام .

كما تم التصديق خلال الإجتماع على محضر الجلسة السابقة للمجلس التنفيذي والمُنعقدة بتاريخ ٢١-٦-٢٠٢٣م.

واستعرض اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، موقف الخطة الموحدة والاستثمارية بالمحافظة عن العام المالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤م، على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة ومديريات الخدمات والهيئات لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وخلال الإجتماع وافق المجلس التنفيذي على الاتي:

- تخصيص قطعة أرض مساحتها (١٤قيراط و١٦سهم) ضمن القطعة رقم (٦) ضمن القطعة رقم (١١) حوض أبو خمسة أرض ملك الري بناحية كفر منصور مركز كفر شكر لإقامة مدرسة ثانوي عليها.

- تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٢ قيراط بعزية النحاس بقرية مشتهر التابعة للوحدة المحلية لقرية مشتهر مركز طوخ لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة ثانوي عليها.

- تخصيص قطعة أرض مساحتها ٣٦٠٠م٢ بحوض الغفار (٧) زمام قرية المُريج مركز شبين القناطر بحوض القنطرة ثالث زمام قرية المريج مركز شبين القناطر لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة إعدادي وثانوي عليها .

- تنفيذ خط إنحدار لمحطة رفع الصرف الصحي بحوض الدايرة بناحية القلج والمنية – مركز الخانكة.

- تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٠٠م2 بحوض القنطرة ثالث زمام قرية كفر الصُهبي التابعة للوحدة المحلية بطحوريا مركز شبين القناطر لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.

- تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٠٠م2 زمام عزبة الحلواني التابعة للوحدة المحلية بطحوريا مركز شبين القناطر لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.

- تخصيص الوحدة رقم (٢) عمارة رقم (١) الكائنة بعمارات الإيواء بالوحدة المحلية بشبرا الخيمة بغرض إستخدامها كمقر ووحدة إدارية لعمارات بديل العشوائيات.

- تخصيص الدور الأرضي بالمبنى الإداري لعيادة التأمين الصحي بالخانكة لزيادة التخصصات ولتقديم خدمة أفضل بعيادة الخانكة.

- تخصيص قطعة أرض مساحتها ٣٨,٩٥م٢ زمام قرية كفر تصفا مركز كفر شكر لصالح مديرية الشباب والرياضة لضمها لمركز شباب كفر تصفا .

كما وافق المجلس على قبول التبرعات المُقدمة من عدد من المواطنين بعدد (٣) أجهزة B333 بالترانس+ عدد (١) جهاز Touch Bodecoder وعدد (١) جهاز ثرايف مساج لصالح مستشفى ٢٣ يوليو للأمراض الصدرية بالقليوبية.