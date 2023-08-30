مركز شباب الشيخ شبل بالمراغة ينظم مشروع تبادل زيارات

نظم مركز شباب الشيخ شبل التابع لإدارة شباب المراغة، شمال محافظة سوھاج، اليوم الأربعاء الموافق ٣٠ من أغسطس الجاري، مشروع تبادل زيارات بينه وبين مركز شباب بناويط، وتأتي هذه الزيارات ضمن مشروعات الخطة الداخلية عن شهر أغسطس ٢٠٢٣ { رياضة }، بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب، ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .



تعد تبادل الزيارات من أهم العوامل التي تساعد على تميز وإرتقاء الشباب لذا أصبح من الضروري على مركز شباب الشيخ شبل رفع كفاءته وكفاءة أبناءه من خلال أسلوب الزيارات المتبادلة بينه وبين مراكز الشباب الأخري بنطاق مركز ومدينة المراغة .



ويهدف المشروع إلى تبادل الخبرات فيما بينهم، وتبادل الرأي في المواقف العامة، لتحديد نقاط الضعف ووضع الحلول المناسبة، والدور في التطوير المهني، حيث أنها تسهم في نقل المهارات والإستراتيجيات الجديدة إلى أرض الواقع، وتطبيقها في مراكز الشباب والحياة العامة، وتقلل من العزلة وتوطيد العلاقات الحميدة بين مراكز الشباب، وتعزز التعاون والمشاركة في الأفكار، وتبني ثقافة العمل التعاوني لتساعد الجميع على نقل وتبادل الأفكار والخبرات الناجحة.



وفي نهاية اليوم سادت أجواء من التفاعل الإيجابي بين الجميع وأخذ بعض الصور التذكارية مع بعضهم البعض شاكرين لمركز شباب بناويط حسن الإستقبال والضيافة والترحيب.



ومن جانبه أثني الدكتور محمد فريد وكيل الوزارة علي مثل هذه النوعية من الأنشطة مثمناً للدور المحوري لمراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج في عملية نقل الخبرات والتجارب الحياتية المتبادلة بين مراكز الشباب متمنيًا لهم دوام التقدم والنجاح.