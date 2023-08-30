برايتون يتعاقد مع باليبا لتعويض رحيل كايسيدو

أعلن نادي برايتون ألبيون الإنجليزي، عن تعاقده مع اللاعب الكاميروني كارلوس باليبا قادما من صفوف ليل الفرنسي في الميركاتو الصيفي الحالي.



تعاقد برايتون ألبيون مع باليبا مقابل 27 مليون يورو من أجل تعويض رحيل لاعبه موسيس كايسيدو الذي أنتقل إلى صفوف تشيلسي.



وأنتقل كايسيدو إلى صفوف تشيلسي قادما من برايتون ألبيون في صفقة قاربت على 120 مليون يورو بعدما رفض اللاعلب الإكوادوري الانتقال إلى نادي ليفربول مفضلا الرحيل إلى البلوز، ما جعل النادي الإنجليزي يوافق على رحيله، ويتعاقد مع لاعب بديل وهو باليبا.



وأنتقل اللاعب الشاب باليبا إلى صفوف نادي برايتون ، وخاض اللاعب مع ناديه السابق ليل الفرنسي 19 مباراة.

