محافظ الفيوم يتفقد موقع مصنع "يازاكي" لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وفد شركة يازاكي اليابانية، الحاصلة على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء، لبحث خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

كما ناقش محافظ الفيوم الجداول الزمنية لإنشاء أول مصنع أجنبي بالكامل، للضفائر الكهربائية للسيارات، في أول منطقة استثمارية حرة بمحافظة الفيوم.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، وموجي سان توشيمي مدير مصنع يازاكي للضفائر الكهربائية للسيارات بالفيوم، والمهندس أحمد بديوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية، وكيتا سان مدير تطوير المشروعات بالشركة، وفاروق توراب رئيس قسم السلامة والصحة والأمن بشركة يازاكي أوروبا، ومحمود أسعد مدير الموارد البشرية بشركة يازاكي مصر، والمحاسب مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد صفاء الدين مدير المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد سعد مدير التأمين الصحي، والدكتور عماد عبد السلام مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الفيوم، والدكتور محمد بدر عضو هيئة التدريس بالكلية التكنولوجية جامعة مصر التكنولوجية الدولية، والمهندس وسام فرحات مدير إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة.

تم خلال اللقاء، تبادل الرؤى والمقترحات حول آليات التنسيق المشترك بين شركة يازاكي مصر، ومديريتي الصحة والتربية والتعليم بالفيوم، والمركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الفيوم، والكلية التكنولوجية بجامعة مصر التكنولوجية الدولية، بهدف الاستفادة المثلى من البرامج التدريبية وتوفير العمالة العادية والمتخصصة اللازمة لمصنع الضفائر الكهربائية للسيارات، كما تم مناقشة جهود وخطط الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي التي سيتم توفيرها للعاملين بموقع المشروع.

محافظ الفيوم يوجه بتيسير الإجراءات وتوفير الدعم لمصنع الضفائر ..

وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على تيسير الإجراءات، وتوفير الدعم اللوجيستي، وإزالة كافة المعوقات، لضمان نجاح هذا المشروع العملاق، الذي يعد الأول من نوعه بمصر، والذي يسهم في توفير 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة. وأضاف، أن المحافظة لا تتوانى في مد يد العون للمستثمرين وتشجيع مختلف أنواع الاستثمار على أرضها، لافتاً إلى الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، لملف التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مناخ الاستثمار، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، الأمر الذي يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتوفير فرص العمل. فيما استعرض مدير شركة يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية، تجربة الشركة بدولة المغرب الشقيقة منذ عام 2000، مشيراً أن المصنع المقرر إنشاؤه بالفيوم هو الخطوة الأولى للشركة على أرض مصر، وسيتبنى قيم التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وسيكون نقطة الانطلاق لإنشاء مصانع أخرى للشركة في مصر، مضيفاً أن مرحلة إنشاء المصنع ستبدأ في شهر أكتوبر القادم، ومن المقرر الانتهاء منها في شهر ديسمبر 2024. عقب ذلك، قام محافظ الفيوم، ووفد شركة يازاكي، بزيارة موقع المشروع بمنطقة منشاة كمال التابعة لمركز الفيوم، واستمع لشرح تفصيلي مدعم بالخرائط، حول خطط الإنشاء وتوصيل المرافق للمشروع الذي سيقام على مساحة 70 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية 30 مليون يورو، ويضم مصنعاً، ومنطقة حرة، ومباني إدارية، ومواقع انتظار سيارات نقل العمال والمنتجات، ومن المستهدف أن تبلغ قيمة الصادرات 100 مليون يورو سنوياً، فضلاً عن إدخال تكنولوجيا يابانية جديدة ومبتكرة، الأمر الذي يعزز من فرص مصر في أن تصبح مركزاً استثمارياً إقليمياً لصناعة السيارات.