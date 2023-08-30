5.5 مليار دولار قيمة مشروعات أوراسكوم تحت التنفيذ

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون عن قيمة المشروعات تحت التنفيذ بمبلغ 5.5 مليار دولار أمريكي وقيمة إيرادات بمبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي في النصف الأول 2023.

بلغت قيمة الإيرادات 1,563.5 مليون دولار أمريكي وقيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) مبلغ 150.7 مليون دولار أمريكي وكما بلغ صافي الربح العائد للمساهمين بقيمة 98.7 مليون دولار أمريكي في النصف الأول 2023

كما بلغ الرصيد النقدي الصافي 163.1مليون دولار أمريكي في 30 يونيو 2023، بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ مبلغ 5.5 مليار دولار أمريكي وقيمة المشروعات تحت التنفيذ بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX مبلغ 8.5 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2023

كما بلغت قيمة العقود الجديدة 1.6 مليار مليون دولار أمريكي، كما بلغت قيمة العقود الجديدة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX قيمة2.6 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2023

بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لمجموعة BESIXمبلغ 5.5 مليار يورو وقيمة العقود الجديدة 1.8 مليار يورو في النصف الأول من عام 2023