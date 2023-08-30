شهدت مصر ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة، منذ بداية صيف 2023، وهو ما دفع الكثير من المواطنين بالبحث عن موعد انتهاء فصل الصيف 2023 في مصر، وبداية فصلي الخريف والشتاء، بغية انخفاض درجة الحرارةـ والتقاط الأنفس من الموجات المتتالية لارتفاع درجات الحرارة.

موعد انتهاء فصل الصيف 2023 في مصر

ويحل موعد انتهاء فصل الصيف 2023 في مصر، أكدت عضو هيئة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم، في تصريحات صحفية، أن موعد انتهاء فصل الصيف 2023 في مصر، سيكون يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023.

المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية

وقد كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية أن ذروة الاعتدال الخريفي ستحدث يوم السبت 23 سبتمبر المقبل في الساعة التاسعة و49 دقيقة و6 ثوان صباحًا بتوقيت القاهرة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

جدير بالذكر أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة الصغرى 26 والعظمى 37

بنها الصغرى 24 والعظمى 37

وادى النطرون الصغرى 24 والعظمى 37

كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 36

بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 33

الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 36

السويس الصغرى 24 والعظمى 35

العريش الصغرى 24 والعظمى 34

رفح الصغرى 24 والعظمى 33

رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 37

سانت كاترين الصغرى 18 والعظمى 35

شرم الشيخ الصغرى 31 والعظمى 40

المنصورة الصغرى 25 والعظمى 37

الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 37

شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 37

طنطا الصغرى 23 والعظمى 36

دمياط الصغرى 25 والعظمى 33

الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 33

العلمين الجديدة الصغرى 24 والعظمى 32

مطروح الصغرى 24 والعظمى 32

السلوم الصغرى 24 والعظمى 32

الغردقة الصغرى 30 والعظمى 41

شلاتين الصغرى 31 والعظمى 35

الفيوم الصغرى 24 والعظمى 40

الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 43

أبوسمبل الصغرى 30 والعظمى 45

بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 41

المنيا الصغرى 25 والعظمى 42

أسيوط الصغرى 25 والعظمى 42

سوهاج الصغرى 25 والعظمى 43

قنا الصغرى 28 والعظمى 44

الأقصر الصغرى 28 والعظمى 44

أسوان الصغرى 29 والعظمى 45