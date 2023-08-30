قبل انتهاء أغسطس.. ظواهر جوية تتعرض لها البلاد الفترة المقبلة

تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية خلال الفترة الحالية نظرًا لاننا في فصل الصيف الذي يتسم بإرتفاع شديد في درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة نتيجة التغيرات المناخية التي تُلقي بظلالها على كافة العالم أجمع.

الظواهر الجوية

وعلى الرغم من أننا في فصل الصيف إلا أن هناك بعض الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد منها الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وارتفاع نسب الرطوبة مما يًزيد من الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للارصاد الجوية.

الشبورة المائية

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

وأضافت الهيئة، أن هناك ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية خلال الـ 48 ساعة المقبلة قبل انتهاء شهر أغسطس.

الرياح

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 18 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 31 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 30 والعظمى 41

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 31 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 40

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 41

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 42

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 25 والعظمى 42

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 43

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 28 والعظمى 44

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 28 والعظمى 44

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 45

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 43

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 30 والعظمى 45