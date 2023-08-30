أبرز مباريات اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

يهتم الكثير بالتعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، والقنوات الناقلة، إذ يشهد اليوم مباريات مثيرة في مختلف مسابقات كرة القدم سواء العربية أو الأوروبية.

وسيكون الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي على موعد مع خوض مباراة جديدة بقميص إنتر ميامي حين يستضيف الفريق نظيره ناشفيل في الدوري الأمريكي فجر الخميس ضمن منافسات مجموعة الشرق.

وتنطلق مباريات ذهاب الدور الأول من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي "كأس رابطة المحترفين الإماراتية"، كما تستمر المنافسة على البطاقات المؤهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

مباريات اليوم في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

تشيلسي × ويمبلدون (9:45 مساء بتوقيت مصر والسعودية) - beIN Sports 3 HD Premium.

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

كوبنهاغن الدنماركي × راكوف البولندي (10:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية) - غير مذاعة في الشرق الأوسط.

آيندهوفن الهولندي × غلاسكو رينجرز الاسكتلندي (10:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية) - غير مذاعة في الشرق الأوسط.

أيك أثينا اليوناني × ريال أنتويرب البلجيكي (10:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية) - غير مذاعة في الشرق الأوسط.

مباريات اليوم في الدوري الأمريكي

إنتر ميامي × ناشفيل (2.30 صباح الخميس بتوقيت مصر والسعودية) - غير مذاعة في الشرق الأوسط.

مباريات اليوم في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

الوحدة × الإمارات (5:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية) - أبوظبي الرياضية.

البطائح × العين (5:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية) - أبوظبي الرياضية.

عجمان × النصر (7:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية) - أبوظبي الرياضية.