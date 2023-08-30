رونالدو يرقص "العرضة" السعودية (شاهد)

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، بهدفيه في مباراة غريمه التقليدي الشباب، اليوم الثلاثاء، ضمن رباعية نظيفة.

تغلب نادي النصر على غريمه الشباب السعودي بأربعة أهداف للاشيء، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري السعودي، حيث نجح نجم المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 13 من عمر المباراة، ليتجه نحو جماهير النصر ويقوم برسم "قلب" بيديه كتحية خاصة لهم.

وبعد احتفاله بالهدف الثاني للنصر السعودي، في الدقيقة 37 من عمر المباراة، وفور تبادل التهنئة مع زملائه، احتفل رونالدو برقصة السيف أو "العرضة" السعودية، لتثور الجماهير السعودية بعدها وتحتفل بشكل هستيري في المدرجات تفاعلا مع النجم البرتغالي.

ويشار إلى أن رقصة "العرضة"، وهي أشبه بالرقصة الرسمية في المملكة، رقصة حاضرة في كل المناسبات والاحتفالات السعودية، خاصة في مشاركة الملك والأمراء مع المواطنين.

ويذكر أن ساديو مانيو قد سجل الهدف الثالث لفريقه النصر السعودي، وغانم السلطان الهدف الرابع والأخير للنادي السعودي في شباك الشباب.

وبتلك النتيجة، يتصدر رونالدو جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 5 أهداف، وخلفه النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، نجم الاتحاد، برصيد 4 أهداف.