الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

إسلام حافظ يتصدر البوستر الرسمي لـ "حدث بالفعل" برفقة دينا الشربيني وشيرين رضا

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك الفنان إسلام حافظ، جمهوره عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، البوستر الرسمي لمسلسل حدث بالفعل، وهو من بطولته برفقة دينا الشربيني وشيرين رضا.


وشوق "حافظ"، جمهوره وعلق: "الظلم له ميعاد.. ولو بعد حين"، ليتبادل الجمهور التعليقات وأصدقائه من الوسط الفني، التهنئة وعلى رأسهم زوجته الفنانة جيهان خليل.


حكاية "لو بعد حين" تشارك فيها دينا الشربيني، وشيرين رضا، وإسلام حافظ وبسنت حاتم، وإخراج هشام الرشيدي ، ويتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول عمل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

 

ويلقي مسلسل "حدث بالفعل" الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

آخر أعمال الفنان إسلام حافظ


يشار إلى أن آخر أعمال الفنان إسلام حافظ، مشاركته في مسلسل "سره الباتع"، و"سوق الكانتو"، الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2023.

 

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