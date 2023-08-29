فاعليات مبادرة" ارسم سعادة" والقرار قرارك لطلائع المنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بالمنيا ، تنفيذ مبادرة ارسم سعادة ، وندوة القرار قرارك بمركز شباب تله والبرجاية ، ضمن فاعليات صيف شبابنا بمراكز الشباب، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان التعاطي .

وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة إدارة البرلمان والتعليم المدني والهيئات الشبابية ، وصندوق مكافحة الإدمان التعاطي ، وذلك للتوعية بأضرار المخدرات وتأثيرها ، تم تنفيذ النشاط مع الأطفال و عرض المعلومات من خلال وحدة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، والتعارف بالصندوق واهدافه ، اضرار التدخين والسجاير، وانواع المخدرات واضرارها، ثم توزيع فلايرز عن اضرار الترمادول ، والخط الساخن 16023 علاج بالمجان وبسرية كاملة،

وتم التنسيق من خلال مديرية الشباب والرياضة إدارة البرلمان وادارة الهيئات الشبابية ، حيث تم التنفيذ من خلال منسق الصندوق ا. اسراء رفعت ومتطوعي الصندوق ، ويأتي ذلك تحت توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، والدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، إشراف ادارة الشباب والرياضة بالمنيا علاء عبد العظيم مدير إدارة ، وإشراف ادارة البرلمان والتعليم المدني ، احمد طه مدير الإدارة ، وحيد شحاته مدير إدارة الهيئات الشبابية ، اشرف محمد عبد الاعلي المسؤول الإعلامي.