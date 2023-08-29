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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

فاعليات مبادرة" ارسم سعادة" والقرار قرارك لطلائع المنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

تابعت إدارة الشباب والرياضة بالمنيا ، تنفيذ مبادرة ارسم سعادة ، وندوة القرار قرارك بمركز شباب تله والبرجاية ، ضمن  فاعليات صيف شبابنا بمراكز الشباب،  بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان التعاطي .

وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة إدارة  البرلمان والتعليم المدني والهيئات الشبابية ، وصندوق مكافحة الإدمان التعاطي ، وذلك للتوعية بأضرار المخدرات وتأثيرها ، تم تنفيذ النشاط مع الأطفال و عرض المعلومات من خلال وحدة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، والتعارف بالصندوق واهدافه ، اضرار التدخين والسجاير، وانواع المخدرات واضرارها، ثم توزيع فلايرز عن اضرار الترمادول ، والخط الساخن 16023 علاج بالمجان وبسرية كاملة، 

وتم التنسيق من خلال  مديرية الشباب والرياضة  إدارة البرلمان وادارة الهيئات الشبابية ، حيث تم التنفيذ من خلال منسق الصندوق ا. اسراء رفعت ومتطوعي الصندوق ، ويأتي ذلك تحت توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا،  والدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، إشراف ادارة الشباب والرياضة بالمنيا  علاء عبد العظيم مدير إدارة ، وإشراف ادارة البرلمان والتعليم المدني ،  احمد طه مدير الإدارة ، وحيد شحاته مدير إدارة الهيئات الشبابية ، اشرف محمد عبد الاعلي المسؤول الإعلامي.