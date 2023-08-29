ريال مدريد يعاني لغياب نجمه البرازيلي فينيسيوس

يعاني فريق ريال مدريد بسبب غياب نجمه لاعب الجناح الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور قرابة ستة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ.

وأكد النادي العاصمي الإثنين في بيان إصابة لاعبه في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، دون تحديد فترة غيابه المتوقعة.

وخرج اللاعب بداية المباراة التي فاز بها ريال مدريد على مضيفه سلتا فيجو بهدف في الدوري الجمعة الماضي، وقد لا يكون جاهزًا مع انطلاق دوري أبطال أوروبا في 19 سبتمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يغيب عن مباراتين مهمتين في الليجا قبلها ضد ريال سوسييداد والغريم أتلتيكو مدريد.

وأفادت تقارير إسبانية أن اللاعب سيغيب بين 4 و6 أسابيع وبالتالي ستحرمه من الالتحاق بمنتخب بلاده لخوض تصفيات مونديال 2026 ضد بوليفيا في التاسع من الشهر المقبل والبيرو بعدها بأربعة أيام.