وزير العمل: الدولة حريصة على خروج مشروع قانون العمل الجديد سريعًا

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن مشروع قانون العمل الجديد، كان مؤجلا خلال الفترة الماضية لظروف خاصة، ويناقش الآن في مجلس النواب، موضحًا: قبل خروج المشروع للنور هنقعد ونقرأ كل مادة في حضور كافة الأطراف المعنية.

وأضاف وزير العمل، خلال مؤتمر صحفي له في شرم الشيخ مع مجموعة من الإعلاميين ومحرري الوزارة بالصحف والمواقع الإلكترونية، أن الدولة المصرية حريصة على خروج مشروع قانون العمل الجديد للنور، قائلًا: ليس لدينا أي توجهات فيه وكل وزير شغال بصلاحياته المطلقة لرعاية وخدمة المستهدفين.

وكان وزير العمل في مؤتمر صحفي بشرم الشيخ، أكد على الدور المُهم الذي يقوم به الإعلام في دعم التنمية، موضحًا أن الدولة المصرية حريصة على وجود إعلام واعِ، يتواكب مع متطلبات العصر، ويُشارك بدوره في بناء الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مشيدًا بدور الإعلام المرئي والمقروء والمسموع في متابعة ورصد كافة الإيجابيات التي يشهدها ملف العمل، والترويج لكافة المبادرات، والأنشطة التي تخدم طرفي العملية الإنتاجية، وأصحاب أعمال وعمال، من أجل المزيد من الإنتاج لمواجهة كافة التحديات الراهنة.

وأكد الوزير أن إطلاق الوزارة لحملة قومية إعلامية للإعلاء من قيمة العمل وتشجيع الشباب على العمل الحر والمشروعات الصغيرة، خطوة مهمة نحو تغيير ثقافات الشباب نحو العمل الحر والمشروعات الصغير، وتنمية مهاراته طبقًا لاحتياجات سوق العمل.

موضحًا توجيهاته إلى إدارة الإعلام، ومديريات العمل بالمحافظات بالترويج لتلك الحملة، وتنفيذها على أرض الواقع تنسيقًا مع كافة الشركاء الاجتماعيين، لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الإندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.