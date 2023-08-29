البريد يدشن مشروع مسار لدعم ورعاية المتفوقين بالشهادة الثانوية وحتى التخرج

شريف فاروق: تشجيع الطلاب لمواصلة التفوق والحفاظ على التميز

كرمت الهيئة القومية للبريد أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، على مستوى الجمهورية؛ تتويجًا للجهد الذى بذلوه، والإنجاز الذى حققوه.

وخلال الاحتفال أعرب الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، وتدشين مشروع «مسار» الذى يهدف إلى دعم وتحفيز الطلاب المتفوقين فى الشهادة الثانوية بمختلف فئاتها وتشجيعهم على مواصلة التفوق وبذل الجهد للمحافظة على التفوق والتميز خلال مسيرتهم الدراسية ورحلتهم التعليمية المقبلة.

أوضح فاروق، أن تنظيم احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والبالغ عددهم ٧٧ طالبًا وطالبة، يأتى فى إطار اهتمام الهيئة بفئة الشباب خصوصًا المتميزين منهم، موجهًا الطلاب بضرورة الحفاظ على المستوى التعليمى الذى وصلوا إليه والاستمرار فى التقدم والتفوق، خصوصًا فى ظل سعى الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية وتسخير كافة الإمكانات للارتقاء بها، موجهًا تحية خاصة لأولياء الأمور لدورهم فى توفير الرعاية والدعم وتهيئة المناخ والأجواء المناسبة لأبنائهم للتفوق.

أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إلى أن مشروع «مسار» هو مشروع طموح تطلقه الهيئة لأول مرة لدعم الطلاب المتفوقين دراسيًا فى الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية بهدف حثهم على استمرار النجاح والتفوق، مشيرًا إلى أن مشروع «مسار» سيتم تطبيقه على مرحلتين: المرحلة الأولى تشمل فتح حساب توفير بـ١٠ آلاف جنيه، بالإضافة إلى بطاقة خصم مباشر لكل طالب من الطلاب المتفوقين إلى جانب دعم هؤلاء الطلاب خلال مراحلهم الجامعية فى حال تفوقهم الدراسى بتقدير عام «جيد جدًا» بـ١٠ آلاف جنيه كل عام بحد أقصى ٦ سنوات–بحسب النظام التعليمى لكل كلية-، وتشمل المرحلة الثانية فتح حساب توفير مجانى، بالإضافة إلى بطاقة خصم مباشر لكل طالب من طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية للعام الدراسى القادم.

وجه أوائل الثانوية العامة الشكر للبريد المصرى على هذه الاحتفالية وهذا المشروع العظيم الذى يأتى تتويجًا لجهودهم وتفوقهم مؤكدين استمرارهم فى بذل أقصى مجهود لتحقيق النجاح والتفوق.

جاء ذلك بحضور أيمن عبدالغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومحمد الشربينى نائب رئيس جامعة الأزهر ومحمد رمضان مساعد وزير التربية والتعليم والدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر المعلوماتية وجميع القيادات الإدارية والتنفيذية بالهيئة القومية للبريد وبمشاركة أولياء أمور الطلاب الأوائل.