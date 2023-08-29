أونانا يعود للمنتخب الكاميروني في تصفيات الأمم الأفريقية

قرر الجهاز الفني للمنتخب الكاميروني الكروي ضم أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد الجديد لتشكيلة الفريق بعد 9 أشهر من انسحابه من المنتخب خلال كأس العالم 2022 في قطر.

وظهر اسم أونانا في قائمة المدرب ريجوبير سونج لمواجهة بوروندي في جاروا يوم 12 سبتمبر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وتحتاج الكاميرون إلى التعادل فقط لضمان التأهل للبطولة المقررة مطلع العام المقبل بكوت ديفوار.

وغادر أونانا "27 عامًا" معسكر الكاميرون في قطر في نوفمبر بعد المباراة الافتتاحية أمام سويسرا بسبب خلاف مع المدرب سونج بشأن طريقة اللعب والتدريبات.

وقال الاتحاد الكاميروني إنه تم إيقافه واستبعاده ولم يلعب للمنتخب منذ ذلك الحين، كما أعلن أونانا اعتزاله اللعب دوليًا.

ويوم الثلاثاء في ياوندي نفى سونغ وجود خلافات مع أونانا وقال إنه من الطبيعي أن يكون أفضل حارس مرمى ضمن التشكيلة.

وقال سونج: لم يكن هناك أي خلاف مع أندريه، لطالما كان الباب مفتوحًا له ونحن سعداء لأنه سيعود للانضمام إلى المجموعة.