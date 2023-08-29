هبة عبد الغني تتألق في إطلالة ملائكية بالعلمين الجديدة بأحدث جلسة تصوير

تألقت الفنانة هبة عبد الغني، فى جلسة تصوير جديدة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك أثناء حضورها فعليات ختام مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية والتي أقيمت في مدينة العلمين الجديدة، برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية.



هبة عبد الغني

وكشفت هبة عبد الغني عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا بعدسة ياسر حماية، وعلقت عليها، قائلة:" من المدينة الساحرة العلمين الجديدة، مدينة الحياة"، حيث ظهرت بإطلالة ملكية بفستان تل مطرز منفوش.



يشار إلي ان النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما شهدت بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث ضمت كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.



هبة عبد الغني

ويأتى تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما فى إطار سعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية - الشريك الاستراتيجي للمهرجان - بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول)ـ لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.

هبة عبد الغني

وكانت انتهت الفنانة هبة عبد الغني من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي من مسلسل "حكايات جروب الماميز"، حيث جمعت المشاهد بينها وبين جميع أبطال العمل، وكانت تسود الكواليس جو من الكوميديا والمرح بين كل المشاركين في العمل.

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ونشرت هبة عبد الغني، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، مجموعة من الصور من كواليس أخر يوم تصوير لتقديم شخصيتها بالعمل، وعلقت عليها، قائلة :" فركش مسلسل حكايات جروب الماميز، متحمسة تتفرجو عليه و اعرف رايكم في مدام غادة أدمن الجروب، حكايات شيقه و لذيذه هتقدرو تستمتعو بيها بعد انتهاء حكايات جروب العيلة علي قنوات on tv المصرية، شكرا لكل زمايلي قدام الكاميرا و وراء الكاميرا".

هبة عبد الغني في مسلسل حكايات جروب الماميز

وتجسد هبة شخصية، غادة، وهي أدمن جروب حكايات الماميز خلال أحداث المسلسل.

يشار إلى أن مسلسل "حكايات جروب الماميز"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغنى، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز، وياسمين داود وعدد من الأطفال وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت.

مسلسل حكايات جروب الماميز

ويعد مسلسل" حكايات جروب الماميز"، وهو أحد اجزاء مسلسل "حكايات"، الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية على قناة قناة ON TV، ON TV دراما.

ختام مهرجان القاهرة

وكانت هبة خطفت الأنظار إليها

بإطلالة راقية وأنيقة ، خلال حفل

ختام مهرجان القاهرة

السينمائي في دورته الـ 44، برئاسة الفنان حسين فهمي، بدار الأوبرا المصرية، حيث يتواجد به عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة من مختلف أنحاء العالم ومعهم نخبة من أعضاء لجان التحكيم.

آخر أعمال الفنانة هبة عبد الغني

مسلسل "جزيرة غمام"، عرض فى شهر رمضان الماضى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة،ميار الغيطي، وظهور خاص للفنانة وفاء عامر إضافة إلي عدد كبير من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.

مسلسل جزيرة غمام

مسلسل جزيرة غمام و الذي شاركت في بطولته النجمة هبة عبد الغني قد حصد في الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما العديد من الجوائز منها الديكور و احسن ممثل دور ثاني و احسن مدير تصوير وأحسن ممثل وأحسن مؤلف و احسن مسلسل درامي تليفزيوني.