بدء امتحانات الدور الثاني للفرقتين الرابعة والثانية ببنات عين شمس 3 سبتمبر

أعلنت الدكتورة أميرة يوسف، عميد كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس، بدء امتحانات الدور الثاني للفرقه الرابعة بالكليه 3سبتمبر المقبل، كذلك امتحانات الفرقه الثانية أدبي تربوي وعلمي تربوي، ومقررات برنامج الساعات المعتمدة للفصل الصيفي للعام الجامعي الحالي في نفس اليوم.

وتبدأ جميع الامتحانات في العاشرة صباحًا بالكلية، حيث استعدت الكلية تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس الجامعة، بتجهيز المباني وعمل الصيانة اللازمة لبعض دورات المياه، إضافه أيضًا لعمل بعض اللوحات واللافتات الإرشادية والتأكد من وجود التهوية الجيدة والإنارة داخل قاعات الامتحانات.