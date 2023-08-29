66 منشأة صحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

الدكتورأحمد السبكي - رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان - يلتقي اللواء/ شريف فهمي بشارة - محافظ الإسماعيلية.

وتناول اللقاء، متابعة آخر مستجدات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، والجهود المبذولة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية، والتقدم المحرز في تنفيذ المنظومة ونتائجها حتى الآن

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية ترتكز على 66 منشآة صحية، تشمل 12 مستشفى بالإضافة إلى 54 مركز ووحدة طب أسرة، مثمنًا دعم محافظ الإسماعيلية المستمر لقطاع الرعاية الصحية والمتابعة المستمرة لسير العمل بالمنظومة الصحية الجديدة.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة أصبحت تشهد مستوى طبي متميز بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي وفر كافة احتياجات المواطنين من الخدمات والرعاية الصحية، موجهًا الشكر للدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية على متابعته لمستجدات التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية