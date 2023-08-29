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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

انهيار عازف القانون بالبكاء في حفل ليلة الدموع على غناء آدم (فيديو)

بكاء عازف القانون
بكاء عازف القانون

أدخلت أغنية "على بالي" للمطرب آدم خلال حفل "ليلة الدموع" الذي أُقيم مساء الخميس الماضي في مدينة جدّة السعودية نوبه من البكاء على الحاضرينن بما فيهم عازف القانون الذي كان ضمن الفرقة الموسيقية للحفل، ليظهر عدم تحكمه في دموعه ليجهش بالبكاء ويتوقف عن العزف.

 

بكاء عازف القانون من حفل ليلة الدموع

وظهر عازف القانون وهو يبكي أثناء ترديد آدم لمقطع "لو فيي امسحلو الدمعة اللي زرعتا ع خدّو... ضوّيلو بهالعتمة شمعة ورجّع كلشي بدو"، من أغنيته "على بالي" الشهيرة التي أصدرها عام 2018، مما تعاطف معه الحاضرين، وتداول الفيديو عبر المنصات الإجتماعية.

 

وأُقيم حفل "ليلة الدموع" في جدة بالمملكة العربية السعودية، وشارك فيه مجموعة من المطربين الذين قد اشتهروا بتقديم الأغاني الحزينة والتي لاقت نجاحًا لدى الجمهور العربي، ومن ضمن المشاركين في الحفل تامر عاشور وأحمد سعد وحمادة هلال وطارق الشيخ، ومسلم وأحمد كامل، وهيثم شاكر، فيما كانت المطربة شيرين مفاجأة الليلة الاستثنائية.

 

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وقد بدأ الحفل بمشاركة فرقة "كورال روح الشرق" والتي قدمت مجموعة من الأغاني الحزينة التي حققت انتشارًا كبيرًا خلال السنوات الماضية مثل أغنية "أنا مصمم" للفنان بهاء سلطان، واختتم الحفل بملك الأحزان "تامر عاشور".

 

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