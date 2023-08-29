مديرية أمن أسيوط تضبط 66 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية

ضبطت مديرية أمن أسيوط في حملة أمنية ناجحة 66 قطعة سلاح ناري في مختلف أنواعها وذلك خلال تعاونها المستمر مع القوات الأمنية المختصة.

وتضمنت السلع المضبوطة 14 بندقية آلية، 21 بندقية خرطوش، 3 طبنجات، 28 فردا تصنيع محلي، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلقات المختلفة الأعيرة.

وبحسب التحقيقات والمعلومات الجنائية، تم ضبط 61 متهما في هذه القضية، من بينهم 38 متهما لديهم سوابق جنائية ومعروفين لدى الأجهزة الأمنية.

بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 9 قضايا اتجار في المواد المخدرة خلال نفس الحملة الأمنية. وقد تم ضبط كميات متنوعة من المواد والأقراص المخدرة بحوزة 9 متهمين، من بينهم 7 متهمين لديهم معلومات جنائية.

علاوة على ذلك، تم أيضا تنفيذ 480 حكما قضائيا متنوعا خلال نفس الفترة. وقد تضمنت هذه الحكومات العديد من التهم المختلفة، وتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة.