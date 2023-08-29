عاجل
البرهان يشيد بالمساندة المصرية للحفاظ على استقرار السودان رد فعل الأهلي بعد إعلان قائمة المنتخب الوطني
الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مديرية أمن أسيوط تضبط 66 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية

مديرية أمن أسيوط
مديرية أمن أسيوط تضبط 66 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية ناجحة

ضبطت مديرية أمن أسيوط في حملة أمنية ناجحة 66 قطعة سلاح ناري في مختلف أنواعها وذلك خلال تعاونها المستمر مع القوات الأمنية المختصة. 

وتضمنت السلع المضبوطة 14 بندقية آلية، 21 بندقية خرطوش، 3 طبنجات، 28 فردا تصنيع محلي، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلقات المختلفة الأعيرة.

وبحسب التحقيقات والمعلومات الجنائية، تم ضبط 61 متهما في هذه القضية، من بينهم 38 متهما لديهم سوابق جنائية ومعروفين لدى الأجهزة الأمنية.

بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 9 قضايا اتجار في المواد المخدرة خلال نفس الحملة الأمنية. وقد تم ضبط كميات متنوعة من المواد والأقراص المخدرة بحوزة 9 متهمين، من بينهم 7 متهمين لديهم معلومات جنائية.

علاوة على ذلك، تم أيضا تنفيذ 480 حكما قضائيا متنوعا خلال نفس الفترة. وقد تضمنت هذه الحكومات العديد من التهم المختلفة، وتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة.