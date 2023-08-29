الكرملين: بوتين لن يحضر جنازة قائد قوات فاجنر

كشف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لن يحضر جنازة قائد قوات فاجنر، يفغيني بريغوجين، قائلًا: إن الكرملين ليس لديه معلومات محددة عن الجنازة وحضور بوتين فيها "غير متوقع".

جنازة قائد قوات فاجنر

وتابع: "في الوقت الحالي لدى الرئيس الروسي جدول عمل مزدحم للغاية"، مضيفا: أنه لا توجد مواعيد رسمية حتى اللحظة بخصوص إقامة جنازة يفغيني بريغوجين.

وكان بيسكوف قال في وقت سابق حول إمكانية حضور بوتين للجنازة: "لا نعرف حتى الآن كم ستستغرق إجراءات التحقيق، الرئيس لديه جدول أعمال مزدحم بشكل عام".

تأكيد مقتل بريغوجين

وقبل يومين، أعلن في موسكو عن تأكيد الفحوص الجينية وفاة قائد مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، وجاء التأكيد عن طريق لجنة التحقيق الروسية المكلفة النظر في حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها.

وأوضحت اللجنة في بيان أن "الفحوص الجينية أثبتت أن هويات القتلى العشرة الذين تم انتشال جثثهم من موقع الحطام تتطابق مع قائمة الركاب وأفراد الطاقم".