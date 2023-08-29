هبوط حاد في الذهب والعملات وتراجع شديد بالدواجن والخضار.. أسعار التعاملات اليوم الثلاثاء

شهدت التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء تغيرات شديدة فشهد الذهب هبوط كبير وتراجعت العملات تراجع طفيف، وتراجع شديد بالدواجن والخضار وهو ما يرصده بوابة الوفد الإلكترونية خلال التقرير الأتي:-

اقرأ أيضًا.. تباين سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الثلاثاء 29-8-2023



أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

وسجل عيار 24 يسجل 2543 جنيهًا

وبلع عيار 21 يسجل 2225 جنيهًا

وتراجع عيار 18 يسجل 1907 جنيهات

ووصل الجنيه الذهب إلى 17800 جنيه

اسعار العملات اليوم

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه 33.25 جنيه للشراء 33.55 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه إلى 38.82 جنيه للشراء، 39.27 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري إلى 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع

وسجل الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه 99.10 جنيها للشراء، و100.12 جنيه للبيع

وبلغ الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء و8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم

أسعار الدواجن والبيض

بلغ سعر الدواجن البيضاء بين 58 إلى 60 جنيهًا

الدواجن الساسو 60 - 65 جنيهًا

الدواجن البلدي 90- 110 جنيهات

الدواجن الأمهات الأبيض 56- 60 جنيهًا

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر بين 112 و115 جنيهًا

كرتونة البيض الأبيض بين 110 و113 جنيهًا

ووصل سعر كرتونة البيض البلدي إلى 119 و122 جنيهًا

أسعار الخضار والفاكهة

سعر الجزر بين 7 وحتى 10 جنيهات للكيلو

أسعار البامية من 24 لـ 32 جنيهًا

سجلت أسعار الخيار بين 6 جنيها وحتى 9 جنيهات في سوق العبور

انخفضت البصل في سوق العبور من 13.5 جنيه إلى 17.5 جنيه للكيلو

تراوح سعر الكوسة بين 7 وحتى 9 جنيهات للكيلو

سعر الطماطم بين 5.5 جنيه وحتى 8.5 جنيه للكيلو

أسعار القلقاس بين 5 جنيهات وحتى 9 جنيهات

بلغت أسعار البطاطا بين 4 وحتى 8 جنيهات

بلغ سعر الفلفل الحامي بين 5 جنيهات وحتى 7.5 جنيه

سعر الفاصوليا الخضراء بين 18 جنيها وحتى 24 جنيهًا للكيلو

بلغ سعر الباذنجان نحو 4 جنيهات وحتى 6.5 جنيه

اسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

تراوح سعر التفاح الأمريكي ايطالي بين 25 وحتى 35 جنيهًا للكيلو

سعر البلح رملي بين 7 وحتى 10 جنيهات للكيلو

سعر البرتقال الصيفي بين 9 وحتى 15 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر العنب بناتي أصفر واحمر بين 10 وحتى 18 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر التفاح مصري بين 16 وحتى 26 جنيهًا للكيلو