ضبط "500 رزمة" ورق تصوير أبيض مجهول المصدر بالشرقية

قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء..

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الاستهلاكية.

وقامت حملة من إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة، بشن حملات تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها علي طريق بحر مويس بمدينة ههيا من ضبط سيارة ربع نقل محملة بعدد "500 رزمة" ورق تصوير أبيض مستورد مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات الدالة علي مصدر حيازته أو بالإفراج الجمركي، بداخل كل رزمة عدد ( 500 ) ورقة فئة 70 جرام، وتم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 12819 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر، وتسليم السائق والسيارة الي مركز الشرطة.

وتمكنت الحملة كذلك أثناء قيامها بالتفتيش داخل المحال التجارية بقرية العدوة بعد إمتناع محلين عن بيع السجائر من ضبط عدد ( 17 ) قاروصة سجائر متنوعة مخبأة داخل كراتين سلع أخري، وتحرير عن ذلك المحضرين 12812 - 12813 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضرين.

وفي سياق متصل، تمكنت الحملة أثناء مرورها علي المخابز بدائرة الادارة من تحرير المخالفات التالية :

تحرير المحضر رقم 12800 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا لتجميع عدد ( 2 ) شيكارة دقيق بلدي مدعم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء، وادارة مخبز بدون ترخيص، وعدم تواجد المدير المسئول.

كما تم تحرير (11) محضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة إدوات العجين.

ويذكر أن إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الادارة، تمكنت من ضبط محطات تموين سيارات تقوم بممارسة وإدارة النشاط بدون ترخيص، وعليه تم تحرير المحضر رقم ١٥٢٢٢ جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، والمحضر رقم ١٥٢٣٣جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، ضد أصحاب محطات تموين السيارات المخالفة بناحية قرية حفنا، وذلك لإدارتهم وممارستهم نشاط بدون ترخيص، تم التحفظ على ١٥٠٠ لتر سولار وبنزين ٨٠ تحت إذن وتصرف النيابة العامة.

كما تم تحرير المحضر رقم ١٥٢٢١ جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، والمحضر رقم ١٥٢٢٤جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، ضد أصحاب مستودعات بوتاجاز بناحية قرية شبرا النخلة لعدم إمساكهم لسجل ٢١ بترول والسجلات الخاصة بالمستودع وعدم إعلانهم عن أسعار اسطوانات البوتاجاز بشكل واضح على واجهة المستودع.

وتحرير المحضر رقم ١٥٢٢٥ لسنة ٢٠٢٣، ضد المدير المسئول عن محطة لبيع المواد البترولية بناحية شبرا النخلة لعدم إعلانه عن أسعار الزيوت المعدنية.

وتحرير المحضر رقم ١٥٢٢٦ جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، ضد صاحب محل بقالة بناحية قرية حفنا لعدم حمله شهادة صحية سارية أثناء التفتيش.

وشنت إدارة تموين ههيا، برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة، وبمشاركة حاتم راضي ومحمد قورة، المفتشين بالإدارة، حملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بشارع الجمهورية بمدينة ههيا من ضبط سيارة جامبو بيضاء اللون، محملة بكمية من اﻷرز اﻷبيض المعبأ مجهول المصدر مقدارها (8 أطنان)، وتم تحرير المحضر اللازم وقيد تحت رقم 12658 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات بأحد المخازن على ذمة المحضر.

وفي سياق متصل، قامت الحملة بتحرير المحضر رقم 12659 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا ضد أحد أصحاب المحلات التجارية بقرية العواسجة لتصرفه في حصته من السجائر ومقدارها 200 علبة وببيعها في السوق السوداء.

كما تمكنت الحملات أثناء مرورها على طريق ههيا الدائري من ضبط سيارة جامبو بيضاء اللون محملة بكمية من القمح المحلي موسم حصاد 2023 مقدارها (7 أطنان) و(645 كيلو جرامًا)، مهربة بغرض بيعها في السوق السوداء، وتم تحرير المحضر رقم 12599 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا، والتحفظ على المضبوطات بشونة أبوشعبان بمدينة الزقازيق على ذمة المحضر.

وتمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين، مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي الإدارة، من ضبط مصنع لتعبئة الزيوت النباتية، وذلك لقيامه بإعادة تعبئة زيت طعام خام مكرر بدون ترخيص من الجهات المختصة، واستخدام زيت نباتي سبق استخدامه مجهول المصدر، وعليه تم التحفظ على الكمية المضبوطة بمقدار ٤٠٠٠٠ لتر زيت طعام ما يُعادل ٤٠ طنًا، وتم تحرير محضر جنحة بالواقعة قيد تحت رقم ١٥٦٩١ جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023، ضد صاحب المصنع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.