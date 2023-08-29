طقس المنيا.. حرارة حارقة على كافة المدن والمراكز

تشهد محافظة المنيا اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 ، طقسا شديد الحرارة طوال ساعات النهار ، لطيف ليلا على ربوع البلاد، وسجلت درجات الحرارة العظمى 37 والصغرى 25 درجة، وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية .

وتوقع تقرير هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء ، القاهرة العظمى 35 والصغرى 25، الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، العاصمة الإدارية العظمى 34 والصغرى 24،6 أكتوبر العظمى 35 والصغرى 24 ، بنهــــا 35 24، دمنهور 34 24، وادى النطرون 35 24، كفر الشيخ 34 24، المنصورة 35 25، الزقازيق 36 24، شبين الكوم 35 24، طنطا 35 23، دمياط 32 25 ، بورسعيد 32 25، الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 24، السويس العظمى 35 والصغرى 24، العريش العظمى 32 والصغرى 24، رفح العظمى 31 والصغرى 24، رأس سدر العظمى 37 والصغرى 26، نخل العظمى 36 19 والصغرى ، كاترين العظمى 35 والصغرى 18، الطور العظمى 34 والصغرى 27 ، طابا العظمى 36 والصغرى 26، شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 30، العلمين الجديدة العظمى 32 والصغرى 24 ، مطروح العظمى 31 والصغرى 24، السلوم العظمى 36 والصغرى 24، سيوة العظمى 39 والصغرى 24، رأس غارب العظمى 37 والصغرى 30، الغردقة العظمى 39 والصغرى 31، سفاجا العظمى 39 والصغرى 30

وبلغت درجة الحرارة على مدينة مرسى علم العظمى 38 والصغرى 30، شلاتين العظمى 39 والصغرى 31، حلايب العظمى 35 والصغرى 29، أبو رماد العظمى 36 والصغرى 30 ، رأس حدربة العظمى 35 والصغرى 29، الفيوم العظمى 36 والصغرى 24، بني سويف العظمى 36 والصغرى 24، المنيا العظمى 37 والصغرى 25، أسيوط العظمى 37 والصغرى 25، سوهاج العظمى 40 والصغرى 25، قنا العظمى 40 والصغرى 28، الأقصر العظمى 40 والصغرى 28، أسوان العظمى 42 والصغرى 29، الوادي الجديد العظمى 41 والصغرى 26، أبوسمبل العظمى 41 والصغرى 30