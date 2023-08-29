وفاة مدرس وإصابة زوجته ونجلته في إنقلاب سيارة بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق نتج عنه وفاة قائد السيارة إثر إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ وإصابة زوجته باشتباه نزيف بالمخ ونجلتهما بكدمات متفرقة بالجسم وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي والمصابتين لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بانقلاب سيارة ومتوفى ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز .

وإنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "حامد . ع . ح . م" 55 سنة مدرس ومقيم عمارات التأمين بمحافظة أسوان إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لإنحرافها وإنقلابها على جانب الطريق .

ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة متأثراً بإصابته باشتباه ما بعد الإرتجاج ونزيف بالمخ وإصابة كلاً من :- زوجته "فاطمة . ح . ا" 42 سنة ربة منزل باشتباه نزيف بالمخ ونجلتهما "لقاء . ح . ع . ح" 20 سنة طالبة بكدمات متفرقة بالجسم ومقيمتان ذات العنوان .

وتم رفع آثار الحادث دون تعطيل للحركة المرورية بالطريق والتحفظ على السيارة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .