كاظم الساهر على موعد مع الجاليات العربية في ألمانيا

يحيي القصير كاظم الساهر، حفلًا غنائيًا، يوم 1 أكتوبر ألمانيا وسط حضور أغلب الجاليات العربية، إذ مقرر أن يقدم القيصر خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة.

ومن المقرر أن يمتع كاظم الساهر جمهوره بألمانيا من خلال غنائه “ قصة حبيبين وقولى أحبك، سلنتك بيد الله ”، وغيرها من الأغانى الشهيرة.

أحدث أغاني كاظم الساهر الحياة

كانت أحدث الاصدارات الغنائية لـ كاظم من خلال أغنية "الحياة"، والتي حققت أكثر من مليون و 700 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "شرِبت من أكوابها صبابةً حتى الملل وعشتُ في عذابها كآبةً لاتُحتمل باركتُ حتى غدرَها ولم أفارِق الأمل قاومتها في مكرها من حكَّم العقل وصل من لم يُفق من وهمه فعن أساه لاتَسَلْ صارت حياته عدم صارت همومه جبل إشرب لوحدك الأسى وذُق مرارةَ الفشل إن لم نقاوِمْ ضَعفَنا ليس لنا فيها محل هيَّ الحياةُ هكذا ذا طبعُها منذ الأزل".