أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

يهتم الكثير بالتعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 في الدوري السعودي وكل البطولات، فضلا عن القنوات الناقلة.

ومن أهم مباريات اليوم الثلاثاء، تُختتم منافسات الجولة الرابعة في الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، فيما تستمر المنافسة على البطاقات المؤهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

مباريات اليوم في الدوري السعودي

النصر × الشباب (21:00 بتوقيت مصر والسعودية) - SSC

الأهلي × الطائي (21:00 بتوقيت مصر والسعودية) - SSC

مباريات اليوم في الدوري التونسي

النجم الساحلي × اتحاد بن قردان (18:30 بتوقيت مصر والسعودية) - التلفزيون التونسي

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

باناثينايكوس اليوناني × سبورتنغ براغا البرتغالي (22:00 بتوقيت مصر والسعودية) - غير مذاعة في الشرق الأوسط

غالاتا سراي التركي × مولده النرويجي (22:00 بتوقيت مصر والسعودية) - غير مذاعة في الشرق الأوسط