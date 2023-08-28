حالة من الذعر بمنطقة طرة في المعادي سيطرت علي الأهالي، بسبب ميل عقار مكون من 11 طابقا بدائرة قسم شرطة المعادي وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة.

ميل عقار مكون من 11 طابقا يثير الذعر بمنطقة طرة في المعادي

كانت البداية بتلقى قسم شرطة المعادى ، بلاغا مفاده وجود عقار مائل بأحد الشوارع بمنطقة طرة بنطاق دائرة قسم شرطة المعادى.

عقار مهدد بالانهيار في المعادي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مسئولى الحى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعمل إشارة إخلاء فورى للعقار من قبل إدارة الإسكان بالحى، وعمل حصر كامل لملاك العقار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

معاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة تمزيق جسد سيدة بالمنيب

كما قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامه بتمزيق جسد سيدة في الشارع بمنطقة المنيب.

واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية السيدة نورا نبيل، 38 سنة، ربة منزل، والتي أكدت أن خلافات بينها وبين المتهم بسبب الجيرة، جعلته يترصدها عقب خروجها من العمل ويمزق جسدها بسلاح أبيض “سكين” أعده سلفًا فأحدث إصابتها قاصدًا قتلها.

وقال عمر محمد مصطفي، معاون مباحث قسم الجيزة، إن تحرياته توصلت إلى تعدي المتهم على المجني عليها على أثر خلافات سابقة بينهما والتي بسببها استل سلاحا أبيض - سكين- وما أن تقابل حتى كال لها طعنة فأحدث إصابتها وأضاف بتمكنه من ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وجاء في ملاحظات النيابة العامة هو اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة قاصدًا قتله المجني عليها، وأقر المتهم بملكيته للسلاح الأبيض - السكين- المضبوط.

وثبت بتقرير الطب الشرعي لمستشفى أم المصريين، وجاء به أن إصابة المجني عليها عبارة عن جرح طعني نافذ بالبطن من الناحية اليسرى وخروج جزء من منديل البطن.

وعلى أثر ذلك أمر المستشار طارق حسنين كروم، المحامي العامة لنيابات جنوب الجيزة، إحالة عامل، إلى المحاكمة الجنائية؛ في القضية 1482 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، والمقيدة برقم 1354 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة؛ لاتهامه بالشروع في قتل جارته بسبب خلافات سابقة بينهم امتدت لفترة كبيرة وتجددت عدة مرات.

وتبين أن المتهم شرع في قتل سيدة مع سبق الإصرار وبيت النية، وعقد العزم على إزهاق روحها على أثر الخلاف المستعار بينهم وما أن ظفر بها حتى أنهال عليها بسلاح أبيض سكين فأحدث إصابتها ولكن نية القتل خابت لتدارك مرضها بالعلاح، كما أنه أحرز سلاح أبيض - سكين- دون ضرورة مهنية أو حرفية.

وبناء على ذلك يكون المتهم ارتكب الجناية والجنح المؤثمة بالمواد 45/ ا، من قانون العقوبات التي توجه له تهمة الشروع في القتل، وحيازة سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني.