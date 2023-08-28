"صاحبتى" يحصد جئزة أفضل فيلم في مهرجان عمان السينمائي

حصد فيلم صاحبتى للمخرجة كوثر يونس جائزة السنديانة السوداء لأفضل فيلم روائي قصير في مهرجان عمان السينمائي، وتسلمت كوثر الجائزة .



ليواصل الفيلم حصده للجوائز مصريا وعربي ودوليا الفيلم كان قد فاز من قبل بجائزة النقاد لأفضل فيلم في الدورة ال ٤٥ مهرجان العالمي " افلام المرأة " في فرنسا، وهي الجائزة التى تسلمتها مخرجة الفيلم كوثر يونس أيضا.



وبهذا يواصل الفيلم رحلته مع المهرجانات حيث كان قد تم إختياره للمشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في مهرجان دبلن السينمائي الدولي بأيرلندا وأقيم له عرض خاص في مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية .



وتم قبوله في أكبر مهرجانين بقارة اسيا وسيتم الاعلان عنهم قريبا.



كوثر يونس مخرجة فيلم صاحبتي

رحلة فيلم “صاحبتي” مع المهرجانات

صاحبتى كان قد بدأ رحلته بكونه الفيلم المصري الأول الذى يشارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان فينسيا السينمائى الدولي وبعدها فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤٤ .



"صاحبتى" ينتمى لنوعية أفلام الدراما الرومانسية ومدته ١٧ دقيقة واشتركت كوثر فى كتابة السيناريو الخاص به مع أحمد عصام السيد، ويقوم ببطولته إلهام صفى الدين، ومارك حجار وفاضل الجارحي وسونيا فريد، وإنتاج ساندرو كنعان ومنتج مشارك محمد العمدة. وتمويل كوثر يونس ومدير التصوير سيف الدين خالد وقام بالمونتاج المخرج المعروف خالد مرعي.

وكانت حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة ابنة شقيقتها الفنانة الشابة إلهام صفي الدين على فوز فيلم "صاحبتي" بأفضل فيلم قصير في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44.

كوثر يونس مخرجة فيلم صاحبتي

حيث نشرت إلهام شاهين صور لإلهام صفي الدين عبر حسابه على "الفيسبوك"، وكتبت قائلة: "مبروك حبيبتي.. ربنا يسعدك و يوفقك".

وأضافت: "الفنانة الرائعة إلهام صفى الدين.. وفرحة فوز فيلم صاحبتى بجائزة أحسن فيلم قصير فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولي.. بعد مشاركته بالمسابقه الرسميه بمهرجان فينيسيا السينمائى الدولى.. الفيلم من إخراج كوثر يونس وبطولة إلهام صفى الدين ومارك حجار

جائزة مستحقة، ويارب من نجاح لنجاح أكبر".