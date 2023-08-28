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الإثنين 28 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الفنان آدم يُبكي عازف في ليلة الدموع.. فيديو

عازف يبكي
عازف يبكي

 انهار عازف قانون من البكاء في حفل "ليلة الدموع" الذي أقيم مساء الخميس الماضي، في مدينة جدة السعودية، بعد استماعه أغنية "على بالي" للمطرب اللبناني آدم.

 

 وتداول رواد توتير، مقطع فيديو يظهر فيه العازف يبكي منهارًا، لم يستطع تمالك نفسه، وهو يجهش بالبكاء بشكل مؤثر، أثناء ترديد المطرب اللبناني لمقطع "لو فيي امسحلو الدمعة اللي زرعتا ع خدو.. ضويلو بهالعتمة شمعة ورجع كلشي بدو"، من أغنيته "على بالي" الشهيرة التي طرحها عام 2018.

 

 وشهد حفل "ليلة الدموع" تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور، التي شارك فيها عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي في فقراته بأغاني حزينة، ما أبكى عددًا كبيرًا من الحاضرين تأثرًا بالأغاني.

 

 وشارك بالحفل كل من أحمد سعد وحمادة هلال وتامر عاشور وآدم وطارق الشيخ ومسلم وهيثم شاكر، والمطربة شيرين.

 

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