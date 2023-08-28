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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة تحضير شوربة الطماطم بالشعيرية| سريعة ولذيذة

شورةب الطماطم بالشعيرية
شورةب الطماطم بالشعيرية

يفضل البعض مذاق الصلصة في الأكلات، لذا نقدم لك طريقة عمل شوربة الطماطم بالشعيرية، والتي تتميز بمذاقها اللذيذ وتشعرك بالشبع وقت أطول.

 

طريقة عمل شوربة الشعيرية بالطماطم

المقادير

- شعيرية : كوب

- مرق اللحم : 4 اكواب

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

 

طريقة التحضير

في قدر على نار متوسطة ذوبي الزبدة، وأضيفي الشعيرية وقلبي حتى تصبح ذهبية اللون.

أضيفي معجون الطماطم وقلبي قليلاً، ثم اسكبي مرق اللحم وحركي الخليط.

نكّهي بالملح والفلفل الأسود.

خففي النار واتركي الشوربة حتى الغلیان، ثم ارفعي القدر عن النار.

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