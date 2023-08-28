بدء امتحانات المتقدمين لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بالأقصر

أعلنت مديرية أوقاف الأقصر، عن بدء فعاليات المقابلة للمتقدمين لمركز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، وذلك بمركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد آل يحيي بالطود.

ذكر بيان صادر عن المديرية أن المركز شهد إقبالًا كثيفًا للمتقدمين، حيث تقدم للمركز حوالي 68 دارسًا.

أشار البيان إلى أن المقابلات للمتقدمين، ممتدة حتى يوم الخميس ٣١/٨/٢٠٢٣ مع إحضار صورة الرقم القومي سارية، صورة المؤهل، صورتين شخصيتين، دوسيه بلاستيك.

في سياق آخر، أعلنت مديرية الأوقاف بالأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبدالدايم، عن افتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها، وتشييدها، وهو مسجد التقوى بقرية الروافعة الغربية بالبياضية.

أوضح بيان صادر عن المديرية أن افتتاح المسجد يتم يوم الجمعة المقبل، وذلك بحضور كوكبة، من قيادات الدعوة بالمديرية، وإدارة أوقاف البياضية، والأهالي.