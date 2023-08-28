ما هو الشواك الأسود.. سبب ظهوره وأشهر أعراضه

الشواك الأسود هو حالة تسبب ظهور مناطق من الجلد المخملي الداكن السميك في ثنايا الجسم وتجاعيده، وعادة ما يؤثر على الإبطين والفخذ والرقبة.

يميل الشواك الأسود إلى التأثير على الأشخاص الذين يعانون من السمنة وفي حالات نادرة، يمكن أن تكون حالة الجلد علامة على وجود سرطان في أحد الأعضاء الداخلية، مثل المعدة أو الكبد، وقد يؤدي علاج سبب الشواك الأسود إلى استعادة اللون والملمس المعتادين للجلد.

أعراض الشواك الأسود

العلامة الرئيسية للشواك الأسود هي الجلد الداكن والسميك والمخملي في ثنايا الجسم وتجاعيده، وغالبًا ما يظهر في الإبطين والفخذ والجزء الخلفي من الرقبة ويتطور ببطء وقد يكون الجلد المصاب حاكًا، وله رائحة، وتظهر عليه علامات جلدية.

الأسباب التي تؤدي إلى الشواك الأسود

قد يكون الشواك الأسود مرتبطًا بما يلي:

مقاومة الأنسولين: معظم الأشخاص الذين يعانون من الشواك الأسود أصبحوا أيضًا مقاومين للأنسولين، والأنسولين هو هرمون يفرزه البنكرياس ويسمح للجسم بمعالجة السكر مقاومة الأنسولين هي ما يؤدي إلى مرض السكري من النوع 2، وترتبط مقاومة الأنسولين أيضًا بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات وقد تكون عاملاً في ظهور الشواك الأسود.

بعض الأدوية والمكملات الغذائية: جرعات عالية من النياسين وحبوب منع الحمل والبريدنيزون والكورتيكوستيرويدات الأخرى قد تسبب الشواك الأسود.

السرطان: بعض أنواع السرطان تسبب الشواك الأسود وتشمل هذه سرطان الغدد الليمفاوية وسرطانات المعدة والقولون والكبد.