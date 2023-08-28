المنقوش وكوهين.. تفاصيل لقاء سبب زلزال داخل ليبيا وإسرائيل

حالة من الجدل أثارها لقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، مع نظيرها الإسرائيلي، داخل الدولتين، واعتبر تسريب خبر اللقاء هو مسئولية اسرائيل التي تسببت في إقالة الوزيرة.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة فجر الإثنين، قرار بوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا، وإحالتها للتحقيق عقب نشر أخبار عن لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الأسبوع الفائت في روما.

غضب ليبي بسبب اللقاء

وانتشرت الاحتجاجات في طرابلس وبلدات أخرى بعد للإعلان عن اجتماع الأحد، واقتحم متظاهرون مقر وزارة الخارجية للتنديد بالاجتماع، بينما هاجم آخرون وأحرقوا مقر إقامة رئيس الوزراء في طرابلس في مدينة مصراتة.

وأحرق متظاهرون العلم الإسرائيلي في بلدة الزاوية، بينما حمل آخرون العلم الفلسطيني.

لتسريب لم يكن مصدره إسرائيل

وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم بيانًا قالت فيه إن "تسريب" لقاء وزير خارجية دولة الاحتلال إيلي كوهين ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش، لم يكن مصدره إسرائيل.

وأضاف البيان، أن دفع نشر هذه الأخبار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إلى إيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.

لقاء عارض غير رسمي

من جانبها، قالت الخارجية الليبية -في بيان- إن المنقوش رفضت عقد لقاءات مع أي طرف ممثل للكيان الإسرائيلي وفقا لنهج الحكومة، مضيفة أن ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات.

تفاصيل لقاء الوزيران

تحدث إيلي كوهين مع وزيرة الخارجية الليبية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين، فضلا عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين، بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد، موضحا أن اللقاء التاريخي مع المنقوش خطوة أولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا وأن حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنحان العلاقات أهمية وإمكانات هائلة لدولة إسرائيل.

كما ناقشا العلاقات التاريخية بين البلدين، وإمكانية التعاون بين الجانبين والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه، وجاء اللقاء بمبادرة إسرائيلية لإقامة اتصالات مع ليبيا.

المعارضة تهاجم كوهين

وعلى خلفية تسريب اللقاء هاجمت المعارضة الإسرائيلية كوهين، وقال زعيم المعارضة يائير لبيد على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "دول العالم تتابع هذا الصباح التسريب غير المسؤول لاجتماع وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيرته الليبية، وتتساءل: هل هذه دولة يمكننا أن نقيم معها علاقات خارجية؟ هل هذه دولة يمكنك الوثوق بها؟".

معتبرا أن تسريب عقد الاجتماع مع وزيرة الخارجية الليبية عمل غير احترافي، وغير مسؤول، وفشل خطير في الحكم.

ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني جانتس إلى إنهاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد تداعيات تسريب لقاء كوهين مع المنقوش.