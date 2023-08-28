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الإثنين 28 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تحطيب ملوي في ختام ليالي "ثقافتنا في إجازتنا" برأس البر ودمياط الجديدة

العروض الفلكولورية
العروض الفلكولورية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني البرنامج الصيفي لمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، والذي قدمته الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بمصايف رأس البر ودمياط الجديدة، بمشاركة فرقة ملوي للفنون الشعبية .

والذي استمر على مدار خمسة أسابيع ، في الفترة من 27 يوليو الماضي حتى 26 أغسطس، وشهد اليوم الختامي عروضا  فنية لفرقة فرقة ملوي للفنون الشعبية التابع لفرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة  والحاصلة على جوائز وتكريمات دولية ومحلية ، والتي قدمت تابلوهات وعروضا فنية أبهرت الحضور وأشاد بها الجميع ، وذلك في  الحفل الختامي

 

وجاءت  العروض  الفنية بمجموعة من الرقصات  الشعبية المميزة من تراث الصعيد وفنونه ، ومنها،  "التحطيب، التنورة، العصايا، الذكر، القصب، خطوة يا أبو الحسن، أمان يا مراكبي" وذلك أمام جماهير دمياط الجديدة، وضمن العروض التي نفذت بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة.