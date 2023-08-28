منة شلبي تمازح محمد جمعة "ورا كل امرأة حزينة رجل ياخويا".. شاهد

سيطرة حفل ليلة الدموع على تريند مواقع التواصل الاجتماعي لفترة كبيرة بعد انتهائه، وذلك بسبب ردود الأفعال المستمرة عليها من جمهور ونجوم الفن.

من ضمن تلك التعليقات هو تعليق النجمة منة شلبي على صفحة النجم محمد جمعة بعد مشاركته في حفل ليلة الدموع بشخصية الشهيرة "عم ضياء"، ليعلق بعدها جمعة على منشور شاركه الجمهور قائلًا: لما يحبوا يعملوا حفل ليلة الدموع جابوا الحفلة كلها رجالة"، ليرد جمعة قائلا؛ " ورا كل رجل حزين أمرآة end of life ".



ومازحت النجمة منة شلبي، تعليق محمد جمعة بعفوية شديدة قائلة: ورا كل إمرآة حزينة رجل ياخويا, end of 2 texts ليجذب هذا التعليق انتباه السيدات مؤيدين رأي منة شلبي.



وظهر "جمعة" على مسرح "ليلة الدموع" برداء أسود بالكامل وقام بتحية الجمهور على طريقة شخصيته المتشائمة الشهيرة قائلاً: "أنا عايزكم تعيطوا علشان الحفلة تنجح المطربين اللي معانا النهاردة زي ما بيقولوا عليهم خزان أحزان".