تقديم خدمات طبية مجانية لـ مليون و458 ألف حالة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية لحملة «100 يوم صحة» بالمحافظة تحت شعار (معاك من أول يوم) بلغ مليون و 458 ألف و224 حالة منذ بدء الحملة وحتى 25 أغسطس الجارى .

وذلك بكافة مراكز الرعاية الأساسية ، ومستشفيات وزارة الصحة، فضلاً ، عن وجود فرق متنقلة تجوب المراكز والقرى والنجوع ، وتستهدف جميع فئات المجتمع وكافة الأعمار، مناشداً، المواطنين الإستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة،ـ للتيسير على المواطنين ، والوصول إلى أكبر عدد ممكن لتحقيق أهداف الحملة.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها في الصحة العامة ، لعدد 122 ألف و277 حالة، بالإضافة، إلى تطعيم 368 ألف و273 طفلاً وفحص 1214 طفلاً ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة ، مشيرا وكيل الوزارة ، إلى تقديم الخدمة في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، لحوالي 905 ألف و126 سيدة، بالإضافة ، إلى تقديم 42 ألف و 501 خدمة طبية وعلاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية ، فضلاً عن تقديم الخدمات الأخرى في مجال الخدمات الوقائية والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي ضمن فعاليات الحملة.

وأضاف وكيل الوزارة ، أنه في مجال مراقبة الأغذية، تم تقديم 18 ألف و 296 خدمة ، تنوعت بين المرور على المنشآت الصحية ، وتحرير محاضر للمنشآت المخالفة ، وإعدام أغذية ومشروبات غير صالحة للإستهلاك، إلى جانب تقديم 537 خدمة في مجال صحة البيئة ، وذلك من خلال المرور على محطات مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ، وأخذ عينات مياه من حمامات السباحة.