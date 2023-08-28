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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

طارق الشناوي يعلق على عدم تكريم ريهام عبد الغفور في القاهرة للدراما

طارق الشناوي - ريهام
طارق الشناوي - ريهام عبدالغفور

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على عدم تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور في مهرجان القاهرة للدراما بدورته الثانية، والتي أقيمت يوم الخميس الماضي بمدينة العلمين الجديدة 2023، وذلك رغم تقديمها أكثر من 3 أعمال في السنة الحالية، والذين حققوا نجاحًا كبيرًا وقت عرضهم، موضحًا أنها فنانة موهوبة وكان يتمنى تكريمها من المهرجان.

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وتحدث طارق الشناوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج “تفاصيل” الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلًا :"ريهام عبد الغفور قدمت أعمال مهمة خلال السنة دي زي أزمة منتصف العمر وغيرها وهي فنانة موهوبة وشاطرة جدا وكنت أتمنى تكريمها في الجزء الأول من افتتاح المهرجان".

 

 

وقال طارق الشناوي، أنه يوافق رأي الفنان كريم فهمي في تكريم ريهام عبد الغفور، حيث كتب عدة مقالات عن أعمالها الهامة التي قدمتها في هذا العام والعام الماضي، ويجب أن يكون هناك إشارة في التميز لأنها أبدعت في الدراما التلفزيونية وأعتقد أنه خطأ غير مقصود ولم يكن هناك أي استبعاد من المهرجان.

 

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واختتم “الشناوي” حديثه، بأنه يتمنى من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن تكون هناك لجنة تنتقي النجوم من خلال عدد الأعمال التي قدمها ومدى تأثيرها لأن النقابة هي الجهة الإدارية المسؤولة عن المهرجان مثل تكريم المخرجة كاملة أبو ذكري فتكريمها كان في محله رغم أنها لم تقدم أي عمل فني خلال هذا العام ولكن لها إنجازات على مدار 10 سنوات وكنت أتمنى تكريم ريهام عبد الغفور لأنه من حقها.

 

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للسادة المشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

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