ليلة الدموع.. منة شلبي تمازح محمد جمعة "وراء كل إمرآة حزينة رجل"

سيطرت حفل ليلة الدموع على تريند مواقع التواصل الاجتماعي لفترة كبيرة بعد انتهائه وذلك بسبب ردود الأفعال المستمرة عليها من جمهور ونجوم الفن.

من ضمن تلك التعليقات هو تعليق النجمة منة شلبي على صفحة النجم محمد جمعة بعد مشاركته في حفل ليلة الدموع بشخصية الشهيرة "عم ضياء"، ليعلق بعدها جمعة على منشور شاركه الجمهور قائلًا: لما يحبوا يعملوا حفل ليلة الدموع جابوا الحفلة كلها رجالة"، ليرد جمعة قائلا؛ " ورا كل رجل حزين أمرآة end of life ".

ومازحت النجمة منة شلبي، تعليق محمد جمعة بعفوية شديدة قائلة: ورا كل إمرآة حزينة رجل ياخويا, end of 2 texts ليجذب هذا التعليق انتباه السيدات مؤيدين رأي منة شلبي.

وظهر "جمعة" على مسرح "ليلة الدموع" برداء أسود بالكامل وقام بتحية الجمهور على طريقة شخصيته المتشائمة الشهيرة قائلاً: "أنا عايزكم تعيطوا علشان الحفلة تنجح المطربين اللي معانا النهاردة زي ما بيقولوا عليهم خزان أحزان".

وكان حرص مهرجان القاهرة للدراما على تكريم النجمة منة شلبي، فى حفل افتتاح دورته الثانية المقامة فى مدينة العلمين الجديدة.

وأكدت منة شلبى قائلة: "ممتنة إنى بتكرّم وسط نجوم كبار، يحيى الفخرانى استثنائى، ومبسوطة إنى جنب منى زكى وكريم عبد العزيز وماجد الكدوانى، وإنى بأتكرم من دراما بلدى، وشكرًا لأشرف زكى ويحيى الفخرانى والشركة المتحدة".

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما، برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلًا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

حرصت النجمة منة شلبي على نعي الفنانة الراحلة منحة زيتون التي رحلت عن عالمنا.

حيث كتبت منة شلبي عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "منحه زيتون في ذمه الله خبر حزين جدا بالنسبه لي".

وأضافت: "ست أميرة ونضيفة وعاشت تناضل من أجل الرزق وأنها تعيش بصحة وانسانيه لله ما اعطي ولله ما أخذ يمكن هي مش مشهورة أوي بس كانت انسانه جميله أوي أوي وممثله بتعافر كده و ربنا وهبها القبول، انا لله و انا اليه راجعون".

من ناحية أخرى، تتعاون النجمة منة شلبى مع النجم أحمد عز في فيلم جديد بعنوان "لعبة الموت" تأليف صلاح جهينى وإخراج أحمد علاء الديب.

ومن المقرر انطلاق تصوير الفيلم آخر شهر سبتمبر المقبل للعرض في عام 2024، ويسجل العمل التعاون الرابع بين أحمد عز ومنة شلبى في السينما.

وكان اجتمع أحمد عز ومنة شلبى للمرة الأولى عام 2004 خلال فيلم “شباب تيك أواى”، الذى شهد بدايات انطلاق الثنائى في عالم السينما.

احمد عز ومنة شلبى

ثم التقي الثنائي في فيلم "بدل فاقد" عام 2009 بتوقيع المخرج أحمد علاء الديب.

وكان كرر الثنائي التعاون مجددًا خلال فيلم "الجريمة" مع المخرج شريف عرفة العام الماضى 2022.

كما ظهرت منة شلبى كضيفة شرف في فيلم "حلم عزيز" الذى قام عز ببطولته عام 2012.

آخر أعمال منة شلبي:

شاركت منة شلبي، في السباق الدرامي الماضي، من خلال مسلسل " تغيير جو"، مع إياد نصار، وميرفت أمين، وشيرين، وصالح بكري، وعصام عمر، ورزان جمال، ومحمود قابيل، وإنجي علي، وآخرين، ومن تأليف منى الشيمي، وإخراج مريم أبو عوف.

تدور أحداث المسلسل «تغيير جو»، في إطار اجتماعي تشويقي، حول شريفة التي تعاني حياتها من الكثير من الأزمات منها معاناة والدتها من إدمان المهدئات والكحول، بينما يقدم إياد نصار شخصية دكتور جامعي وتجمعه علاقة مع منة شلبي، وتقدم ميرفت أمين دور خالة منة شلبي واسمها زوزو.

احمد عز ومنة شلبى

منة شلبي على خشبة "ساعة حظ":

كان أعلن الشاعر مدحت العدل عن بدء التحضير لمسرحية استعراضية تقوم ببطولتها الفنانة منة شلبي، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها عقب الاستقرار على كل النجوم المشاركين في العرض، ولم يتم الكشف عن مصير مسرحية "ساعة حظ" التي كان من المقرر تقديمها ضمن فعاليات موسم الرياض في شهر ديسمبر الماضي، وتم تأجيل عرضها بسبب ارتباط منة بتصوير مسلسلها الأخير "تغيير جو".

وأضاف العدل أنه سيتعاون مع منة شلبي في عمل مسرحي استعراضي، وأن التحضيرات الأولى بدأت بالفعل، ولكن لن يتم كشف التفاصيل إلا بعد الاستقرار بشكل نهائي على فريق العمل، ومن بينهم مخرج العمل ونجومه.