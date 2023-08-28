بيان روسي حول إعلان موعد اللقاء بين بوتين وأردوغان

تلتزم "موسكو"، بالاتفاق حول إعلان موعد إجراء اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، حسبما أفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين.

وردًا على سؤال صحفي حول مكان وموعد إجراء اللقاء المقبل بين الرئيسين أجاب بيسكوف: "قلت، أمس الأحد، إن اللقاء سيعقد قريبا بالفعل، وسنبلغ به في الوقت المناسب. هناك اتفاق محدد بشأن موعد الإعلان عنه وننوي الالتزام بها".

وقال بيسكوف، سابقا إن اللقاء بين الرئيسين سيتم في المستقبل القريب، مؤكدا أن التحضير لهذا الاجتماع يجري بشكل مكثف.

الهبوط الناجح للمركبة الهندية

من ناحية أخرى، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيرته الهندية دروبادي مورمو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بعد الهبوط الناجح للمركبة الهندية "تشاندرايان-3" في منطقة قرب القطب الجنوبي للقمر.

وذكر بيان المكتب الصحفي للكرملين يوم الأربعاء أن الرئيس بوتين توجه بالتهنئة إلى المسؤولين في الهند على هبوط مركبتهم الفصائية بنجاح على سطح القمر بالقرب من القطب الجنوبي غير المستشكف كثيرا.

وقال بوتين: "أرجو أن تتقبلوا مني أحر التهاني بمناسبة الهبوط الناجح للمركبة الفضائية الهندية (شاندرايان-3) بالقرب من القطب الجنوبي لسطح القمر".

وأكد الرئيس الروسي في التهنئة التي نشرتها قناة الكرملين على "تلجرام" أن "خطوة كبيرة على طريق استكشاف الفضاء الخارجي، وبالطبع هي دليل على التقدم المثير للإعجاب الذي حققته الهند في المجال العلمي – التقني".