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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

أداء 463 طالبًا وطالبة امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة بكفرالشيخ

غرفة العمليات بالمديرية
غرفة العمليات بالمديرية

أدى 336 طالبًا وطالبة، امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، الإثنين، كما أدى 78 طالبًا وطالبة امتحان مادة الرياضيات  البحتة، و أدى 49 طالبًا وطالبة امتحان مادة علم النفس والاجتماع، في اختبارات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، في ظل توفير سبل الراحة، والأجواء المناسبة لأداء الطلاب الامتحانات في هدوء.

 تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ محمد عبدالله، أداء الطلاب والطالبات امتحانات مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ومادة الرياضيات البحتة، ومادة علم النفس والاجتماع من غرفة العمليات، والتواصل المستمر مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، أي شكاوى أو مخالفات.

 أكد وكيل وزارة تعليم كفرالشيخ انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، موجهًّا بتوفير وسائل الراحة للطلاب كافة لأداء امتحاناتهم، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية أي مخالفات أو شكاوى.