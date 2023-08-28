منتخب جنوب السودان يهزم الصين في بطولة العالم لكرة السلة

حقق منتخب جنوب السودان لكرة السلة انتصارا تاريخيا على منافسه منتخب الصين ٨٩ / ٦٩ في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة العالم لكرة السلة المقامة حاليا في الفلبين واليابان واندونيسيا.

انتصار منتخب جنوب السودان يعد انتصارا تاريخيا لانه الفوز الاول لمنتخب جنوب السودان في أول مشاركاته في بطولة العالم لكرة السلة وليضع المنتخب الأفريقي نفسه منافسا على إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني حال فوزه في مباراته الأخيرة على منتخب صربيا .

نجح منتخب جنوب السودان في السيطرة على المباراة وأنهى الشوط الاول متقدما ٣٩/ ٢٨ ولم ينجح المنتخب الصيني في التعادل في اي دقائق المواجهة التي أنهى منتخب جنوب السودان الربع الثالث منها ٦٣ / ٥٣ قبل أن ينهار منتخب الصين تماما في الربع الرابع لتنتهي المباراة بفوز جنوب السودان ٨٩ / ٦٩ .

وظل كارليك جونز نجم منتخب جنوب السودان هو أفضل لاعبي منتخب بلاده باحرازه ٢١ نقطة و الاستحواذ على كرتين و تمريرات حاسمة ٥ تمريرات .