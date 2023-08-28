على غرار ياسمين صبري وروبي.. سيدة مصرية تقلب السوشيال ميديا بحفل طلاق سعيد

سيدة مصرية تقلب السوشيال ميديا بحفل طلاق سعيد.. تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة مصرية وهي تحتفل بطلاقها من زوجها بكعكة كبيرة مكتوب عليها "طلاق سعيد"، يأتي ذلك على غرار احتفال عدد من نجوم الفن بالطلاق، مع الأصدقاء سواء بالرقص أو إحضار تورتة خصيصًا لذلك.



وفي سياق ذلك احتفلت سيدة جديدة بطلاقها، وانتشر الفديديو الخاص لها، عبر السوشيال ميديا، من خلال فيديوهات قصيرة، والتي كشفت خلال التحدث لرواد السوشيال ميديا، عن سبب الطلاق قائلة: "حبيت أحتفل بالمناسبة السعيدة" وأنا طالعة حفلة وتوزيع جوائز ذهب وعن سبب الطلاق فقالت خيانته ليا حاجة تخليني سعيدة وأحتفل بالطلاق منه".



وترصد "بوابة الوفد" خلال التقرير التالي أبرز الفنانات الاتي احتفلن بالطلاق:





الفنانة هالة صدقي



شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تصفق على أصوات الزغاريد أثناء تصفيف شعرها تزامنًا مع صدور حكم بطلاقها رسميًا من زوجها سامح سامي.





الفنانة ياسمين صبري



ظهرت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة أنيقة من جلسة تصوير بعد إعلان طلاقها متجاهلة للأمر ولم تعلق عليه شخصيًا.



الفنانة روبي



بعد يومين فقط من إعلان المخرج سامح عبدالعزيز انفصاله عنها في أكتوبر عام 2015، نشرت إحدى الصفحات التي تحمل اسمها صورة لها مع أصدقائها في الولايات المتحدة الأمريكية، مصحوبة بتعليق: “التقت الفنانة روبي عددًا من أصدقائها في قهوة التي يتجمع عليها المصريون بأمريكا، وذلك بعد طلاقها من المخرج سامح عبدالعزيز فيما اعتبره البعض وقتها احتفالًا بالطلاق”.





المطربة بوسي



أثناء حلولها ضيفة ببرنامج “معكم” مع الإعلامية “منى الشاذلي” في وقت سابق من سبتمبر عام 2015 عقب انفصالها عن زوجها قبل الذهاب للحلقة مباشرة، ولكن الأغرب من ذلك تصريحها: “سيبكم من الطلاق وخلونا نفرح بقى حيث أخذت تغني وترقص مع الفنان محمود الليثي على الهواء مباشرة.



الفنانة هنا شيحة



في يونيو عام 2008 انفصلت الفنانة هنا شيحة عن مهندس الديكور “فوزي العوامري” بعد رفعها قضية خلع، واحتفلت بالطلاق عن طريق إقامة حفل دعت له أصدقاءها وعددًا من المقربين منها.



الفنانة مديحة يسرى



في سبتمبر عام 2015 قالت الفنانة مديحة يسري في تصريحات لبرنامج “مصر النهاردة” مع الإعلامي محمود سعد إن الفنان الراحل محمد فوزي كان الزوج الثالث في حياتها وأنجبت منه ابنها عمرو، ولكنها انفصلت عنه بعد 10 سنوات، وأقامت حفل دعت فيه عددًا من الصحفيين والفنانين احتفالًا بالطلاق ودعته هو أيضًا تأكيدًا على أن علاقتهما كأصدقاء ستدوم.