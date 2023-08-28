ضبط 1500 لتر مواد بترولية داخل محطات وقود غير مرخصة بالشرقية

خلال حملات رقابية ..

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الاستهلاكية.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، تمكن مفتشي ادارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الادارة، من ضبط محطات تموين سيارات تقوم بممارسة وإدارة النشاط بدون ترخيص، وعليه تم تحرير المحضر رقم ١٥٢٢٢ جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، والمحضر رقم ١٥٢٣٣جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، ضد أصحاب محطات تموين السيارات المخالفة بناحية قرية حفنا، وذلك لإدارتهم وممارستهم نشاط بدون ترخيص، تم التحفظ على ١٥٠٠لتر سولار وبنزين ٨٠ تحت إذن وتصرف النيابة العامة.

كما تم تحرير المحضر رقم ١٥٢٢١جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، والمحضر رقم ١٥٢٢٤جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، ضد أصحاب مستودعات بوتاجاز بناحية قرية شبرا النخلة لعدم إمساكهم لسجل ٢١بترول والسجلات الخاصة بالمستودع وعدم إعلانهم عن أسعار اسطوانات البوتاجاز بشكل واضح على واجهة المستودع.

وتحرير المحضر رقم ١٥٢٢٥ لسنة ٢٠٢٣، ضد المدير المسئول عن محطة لبيع المواد البترولية بناحية شبرا النخلة لعدم إعلانه عن أسعار الزيوت المعدنية.

وتحرير المحضر رقم ١٥٢٢٦جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، ضد صاحب محل بقالة بناحية قرية حفنا لعدم حمله شهادة صحية سارية أثناء التفتيش.

يذكر إدارة تموين ههيا، برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة، وبمشاركة حاتم راضي ومحمد قورة، المفتشين بالإدارة، قامت بشن حملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بشارع الجمهورية بمدينة ههيا من ضبط سيارة جامبو بيضاء اللون، محملة بكمية من اﻷرز اﻷبيض المعبأ مجهول المصدر مقدارها (8 أطنان)، وتم تحرير المحضر اللازم وقيد تحت رقم 12658 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات بأحد المخازن على ذمة المحضر.

وفي سياق متصل، قامت الحملة بتحرير المحضر رقم 12659 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا ضد أحد أصحاب المحلات التجارية بقرية العواسجة لتصرفه في حصته من السجائر ومقدارها 200 علبة وببيعها في السوق السوداء.

كما تمكنت الحملات أثناء مرورها علي طريق ههيا الدائري من ضبط سيارة جامبو بيضاء اللون محملة بكمية من القمح المحلي موسم حصاد 2023 مقدارها ( 7 أطنان) و(645 كيلو جرامًا)، مهربة بغرض بيعها في السوق السوداء، وتم تحرير المحضر رقم 12599 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا، والتحفظ على المضبوطات بشونة أبوشعبان بمدينة الزقازيق على ذمة المحضر.

وتمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين، مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي الإدارة، من ضبط مصنع لتعبئة الزيوت النباتية، وذلك لقيامه بإعادة تعبئة زيت طعام خام مكرر بدون ترخيص من الجهات المختصة، وإستخدام زيت نباتي سبق استخدامه مجهول المصدر، وعليه تم التحفظ على الكمية المضبوطة بمقدار ٤٠٠٠٠ لتر زيت طعام ما يُعادل ٤٠ طن، وتم تحرير محضر جنحة بالواقعة قيد تحت رقم ١٥٦٩١ جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023، ضد صاحب المصنع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت إدارة تموين مدينة الزقازيق، برئاسة عبدالله إسماعيل مدير الإدارة، وأحمد مرسى، المفتش بالإدارة، حملة تموينية على المحلات التجارية للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لتجارتهم، وقد أسفرت الحملة عن ضبط السلع الغذائية الآتية:

- ضبط (١١٢) عبوة بسكويت وعصائر وألبان منتهية الصلاحية منذ عدة أشهر.

- ضبط (٤٤٠٠) عبوة مانجو خاصة بالاطفال مجهولة المصدر، وغيرمطابقة للمواصفات القياسية.

- ضبط (٧٦) قاروصة سجائرمستوردة، ومجهولة المصدر من حيث (الفواتيرأو ذكر البيانات أو بلد المنشأ) بإجمالى (٧٦٠) علبة سجائر، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.