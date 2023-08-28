انتحار جماعي.. أم وأطفالها الأربعة يحاولون التخلص من حياتهم في اسوان

استقبلت مستشفي حورس بادفو محافظة اسوان محاولة انتحار جماعي، حيث اقدمت ام أطفالها الأربعة على الانتحار.

وتبين من التحريات الأولية أن الام تقيم في مدينه ادفو بقريه المحاميد النجار، واعدت لمحاوله الانتحار الجماعي بماده كيميائية(صبغه) عن طريق وضع الصبغه داخل بيبيسي لها وأبنائها

علا سيد ابراهيم الام ٣١ سنه

جنا اسامه السيد علي ٩ سنوات

محمد اسامه السيد علي ٥ سنوات توأم

رنا اسامه محمد علي ٥ سنوات توأم

هنا اسامه السيد علي ٥ سنوات توأم.

هرعت عربات الإسعاف الي

مركز ادفو حيث ذهبت المذكورة الى مقام الشيخ النجار ابو على لتنتحر هناك حتى تموت شهيده على حسب اعتقادها وهذا ما ورد حسب شهود العيان .

وتخضع الام وأطفالها الأربعة هي الان تتلقي العلاج بمستشفي حورس ، حيث ضعف الإمكانيات بها نظرا لحالتهم هي وأبنائها.

تحفظت من قوات الأمن على المادة المستخدمة في محاولة الانتحار الجماعي، وعينت حراسة على المجني عليهم لحين الاستماع لاقوالهم جميعا، وحررت محضر بالواقعة، واخطرت النيابة لتتولى التحقيق.