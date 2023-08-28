تركيب مطبات صناعية للحد من الحوادث بمداخل قرى المنيا

تابع سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا ، تركيب مطب صناعي على طريق القاهرة - أسوان الزراعي ، منعا للحوادث ، أمام قرية اطسا البلد التابعة للوحدة المحلية لقرية البيهو .

وذلك بالإشتراك مع الهيئة العامة للطرق بالمنيا، مؤكدا على أن تنفيذ و تركيب المطبات الصناعية مطابقة للمواصفات القياسية، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير الشوارع و الطرق، وتيسير الحركة المرورية للسيارات، و حرصًا على سلامة المواطنين وللحد من الحوادث المرورية.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية، بضرورة الإستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والتعامل معها بجدية وإيجاد الحلول وبذل المزيد من الجهد لتحقيق رضا المواطن وتيسير كافة السُبل التي تعمل على تلبية احتياجات المواطنين.

وفى ذات السياق، تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، أعمال تركيب مطب صناعي أمام مدخل عزبة جاد الله بمدينة ملوى، إستجابة لشكاوى المواطنين، وبالتنسيق مع وحدة مرور ملوى وتنفيذ مديرية الطرق بالمنيا ، وذلك للحد من وقوع حوادث السيارات ، وحفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.