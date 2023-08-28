تفاصيل لغز العثورعلى جثة سيدة قنا

كشف مصدر أمني أنه تم تشكيل فريق بحث لحل لغز العثور على جثة سيدة قنا عثر عليها متحللة وبها شبهة جنائية داخل منزل جيرانها بمنطقة النحال التابعة لدائرة بندر قنا.

وأوضح أن رجال المباحث يقومون بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان، للوقوف على ملابسات الواقعة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة سيدة متحللة داخل منزل في بندر قنا.

فحص محل الواقعة لسيدة قنا

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم قنا مأمور القسم، إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة "شيماء. ب. م"، 39 عامًا، متحللة وبها شبهة جنائية داخل منزل جيرانها في منطقة النحال ببندر قنا.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وفى سياق اخر فقد أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الخامس بتجديد حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث أدلى المتهمون بتكوين تشكيل عصابي، مكون من 3 متهمين، تخصص نشاطه في سرقة المساكن بمنطقة التجمع الخامس، باعترافات تفصيلية أمام نيابة القاهرة الجديدة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمون الثلاثة أمام النيابة بتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المنازل بأسلوب التسلق وسرقة محتويات المساكن وبيعها لشخص آخر مقابل مبالغ مالية.

كما اعترفوا بوقائع القبض عليهم بعد سرقة أحد المنازل في التجمع الخامس، وقيام قوات الشرطة بتتبعهم والقبض عليهم بعد ساعات من تنفيذ عملية السرقة، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم إلى حين انتهاء التحقيقات.

وفى واقعة اخر فقد لقى شخص مصرعه غرقًا في نهر النيل بالوراق، لعدم إجادته السباحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص طافية بنهر النيل في الوراق، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف المقدم محمد طارق، رئيس مباحث الوراق، وتبين من خلال التحريات أن شخصًا لقى مصرعه غرقًا لعدم إجادته السباحة.

وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال جثته، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.