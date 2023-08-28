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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

موسكو تعتقل مواطنا روسيا بتهمة التجسس لصالح أمريكا

الأمن الروسي
الأمن الروسي

اتهم جهاز الأمن الاتحادي في روسيا موظفًا سابقًا بالقنصلية الأمريكية في الشرق الأقصى الروسي بجمع معلومات عن الحرب في أوكرانيا وقضايا أخرى لحساب الولايات المتحدة، حسب ما أفادت وكالة "تاس" للأنباء، اليوم الإثنين.

 

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ونقلت الوكالة عن الجهاز قوله إن الرجل نقل معلومات لموظفي السفارة الأميركية في موسكو عن أثر حملة التجنيد الإلزامي في روسيا على إثارة سخط سياسي في البلاد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.

وذكر المصدر أن المعتقل هو مواطن روسي ويدعى "روبرت شونوف".

وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي، فإنه "منذ سبتمبر 2022 وحتى لحظة الاعتقال، جمع شونوف معلومات لصالح موظفي السفارة الأمريكية في روسيا مقابل مكافآت مادية".

وأشار إلى أنه "من المقرر إجراء استجوابات مع هؤلاء الدبلوماسيين الأمريكيين، وتم إرسال الاستدعاءات ذات الصلة إلى السفارة الأمريكية في روسيا".

ووجهت للرجل تهمة ارتكاب جريمة بموجب المادة 275.1 من القانون الجنائي (التعاون السري مع دولة أجنبية).

وفي حال الإدانة، تنص هذه المادة على السجن لمدة تتراوح بين 3 و8 سنوات مع غرامة إضافية محتملة تصل إلى مليون روبل.

 

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