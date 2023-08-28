موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عبر محرك البحث"جوجل"، عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة وذلك استعدادًا لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات.

بدء المرحلة الثالثة



ووفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنه من المقرر أن يتم بدء المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية عقب انتهاء طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة الامتحانات يوم 29 أغسطس، وظهورالنتائج، إذ تختص المرحلة الثالثة بطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة والطلاب الذين استنفذوا رغباتهم بالمرحلتي الأولي والثانية وكذلك الطلاب الذين لم يصل مجموعهم إلى المرحلتين الأولى والثانية.

خطوات تسجيل الرغبات



ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم كالآتي:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط https://www.tansik.digital.gov.eg/

كتابة رقم الجلوس

كتابة الرقم السري الخاص لكل طالب

كتابة الرغبات مع مراعاة قواعد الترتيب الجغرافي

طباعة الرغبات التي تم إدخالها

الحد الأدنى للكليات



وقد بلغ الحد الأدنى للقبول في كليات طب الأسنان 373 درجة بنسبة 90.97 في المائة، وكلية الصيدلة 367 درجة بنسبة 89.51 في المائة، وكلية العلاج الطبيعي 369 درجة ونصف بنسة 90.12 في المائة، والحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة في تنسيق الجامعات 2023 بلغت 348 درجة بنسبة 85 في المائة، وكليات التخطيط العمراني 342 درجة بنسبة 83.41 في المائة، وبلغ الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 354 درجة ونصف بنسبة 86.46 في المائة، والألسن 346 درجة ونصف بنسبة 84.51 في المائة، والإعلام 343 درجة بنسبة 83.65 في المائة، والآثار 331 درجة.

وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعب الثانوية العامة بلغ 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة.

المرحلة الثانية للتنسيق



وبلغ عدد الطلاب بالمرحلة الثانية 350 ألف طالب، ويبلغ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة هو 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%.